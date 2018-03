Taxistas protestam por segurança e policiais reivindicam melhorias

Manaus - A manhã desta quinta-feira (1º) ficou marcada por protestos, quando dezenas de taxistas pararam os veículos de trabalho em frente à Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus, em um ato contra a falta de insegurança durante o exercício da função pelas ruas da cidade. Em contraste, no mesmo período, centenas de policiais ocuparam a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) em busca de melhorias para a categoria.

Josias Cruz, um dos taxistas presentes no ato, confessou ao Em Tempo que já perdeu muitos amigos vítimas da violência em Manaus e todos os trabalhadores vão às ruas sem apoio de órgãos da Segurança Pública do Amazonas. "Cerca de quinze a vinte amigos próximos meus foram mortos e não temos segurança nenhuma. A gente sai de casa para ir trabalhar sem saber se vai voltar", lamentou.

O protesto em frente à DG durou meia hora | Foto: Marcely Gomes

Em um buzinaço e com gritos de Justiça, centenas de taxistas se juntaram aos amigos e familiares de Márcio Luiz Macedo da Silva, de 44 anos, - que estava desaparecido desde o dia 27 de fevereiro e foi encontrado morto no dia seguinte (28), em um ramal em Manaus. O cortejo fúnebre saiu da Zona Norte de Manaus e fez uma parada de aproximadamente meia hora em frente à Delegacia Geral. O sentimento da categoria é de abandono. "Nós trabalhamos ao léu, não temos apoio de nenhuma força", denuncia Josias.

"Temos uma linha de rádio que nos conecta com à polícia, mas vive desligada", afirmou o taxistas, que tem 18 anos de profissão. Após o protesto, o cortejo fúnebre seguiu para o cemitério São João Batista, localizado no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

Cerca de 100 taxistas participaram da manifestação e clamaram por Justiça e segurança | Foto: Marcely Gomes

Policiais

Mais de três mil policiais e bombeiros Militares ameaçaram paralisar as atividades, durante um protesto, realizado na manhã de hoje, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). O motivo para a revolta dos militares se deu em decorrência a um parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE), que propõe revogar a Lei 4.044, que concede promoção por tempo de carreira para as categorias.

Em plenário, o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), Gerson Feitosa, declarou estar envergonhado da decisão da PGE, que, segundo ele, faltou com respeito perante o trabalho dos militares.

Policiais e bombeiros militares reivindicam melhorias | Foto: Divulgação

"Saímos noite e dia colocando nossas vidas em risco, sem o auxílio devido, segurança e o apoio ao nosso trabalho. Por volta de 11h30 o grupo seguirá em carreata até à sede do Governo do Estado, na avenida Brasil, Zona Oeste da cidade.

Na ocasião, o deputado estadual Platiny Soares (DEM), que faz parte da bancada de policiais no parlamento, solicitou a revogação do decreto da PGE, solicitando o prazo de 15 dias.

