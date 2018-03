Taxa de esgoto é cancelada na Betânia e moradores serão ressarcidos

Manaus - Por conta da falta de serviços de esgoto sanitário na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, zona sul de Manaus, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Amazonas (Arsam) determinou a imediata suspensão da cobrança da taxa de esgoto. As residências que são atendidas apenas pelos serviços de abastecimento de água deveram pagar somente por esse serviço.

O Manual de Prestação de Serviços e Atendimento ao Consumidor – MPSAC diz que se houver diferença de medição ou faturamento que gerem cobrança indevida ao cliente, a concessionária deverá pagar o valor indevidamente cobrado. A forma de pagamento ou restituição poderá ser negociada, mas em regra, o ressarcimento se dará em dinheiro.

Após análise do mapeamento da rede de esgotamento sanitário, foi constatado pelo departamento de geoprocessamento da agência estadual, que apenas um trecho da rua Adalberto Vale não é atendido pelo serviço. A maioria das ruas do bairro Betânia é atendida.

Das 41 residências, as cobranças indevidas serão canceladas pela Arsam, que também intermediará a forma de ressarcimento a quem já pagou pelo serviço não prestado.



A partir do dia 13, em virtude do cancelamento do Termo de Convênio Para Fins de Regulação, firmado entre a Arsam e a Prefeitura de Manaus, a fiscalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário passará a ser de responsabilidade da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

