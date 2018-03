Prefeitura assina termo de adesão ao evento mundial 'Hora do planeta'

Manaus - O alerta para a necessidade do aumento de árvores nas grandes cidades, foi um dos motivos que fez a prefeitura de Manaus oficializar, por meio da assinatura de um termo com o WWF, a adesão ao evento mundial "Hora do planeta". O acordo foi firmado durante o 17° Encontro Regional do Fórum de Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB27). O evento reuniu diversas autoridades das capitais do Norte para debater sobre questões ambientais.

Durante três dias de evento, devem estar reunidos na capital amazonense os secretários de meio ambiente das capitais do Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO) e Palmas (TO). Todos devem trocar experiências de projetos sobre o meio ambiente.

Secretário-chefe da Casa Civil disse que a prefeitura de Manaus trabalhou muito a questão ambiental durante toda a gestão | Foto: Marcelo Cadilhe

O deputado federal e secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, enfatizou que encontros como este ressaltam o trabalho da prefeitura de Manaus em promover ações ambientais, além de realizar a integração com as outras capitais do país.

"Nossa floresta é intacta e isso ocorre devido ao Polo Industrial de Manaus, que permitiu que não desmatássemos a nossa mata. A prefeitura trabalhou bastante e plantou árvores no decorrer do mandato do prefeito Arthur. Porém, a população tem que entender que ainda precisamos preservar", disse Bisneto.

O secretário de meio ambiente disse que Manaus deve ser uma das capitais mais arborizadas do país | Foto: Marcelo Cadilhe

O secretário de meio ambiente de Manaus, Antônio Nelson de Oliveira Jr, disse que Manaus será muito mais colorida, com diversidade de árvores ornamentais. O objetivo é que haja um contraste de tons, diminuindo assim o cinza da cidade, do concreto. A cidade vai entrar no hall das capitais mais arborizadas do Brasil.

"Manaus já saiu de um patamar que considerávamos ruim, quando o assunto era a arborização. Atualmente, ela está em um patamar muito superior. Isso aconteceu devido ao programa 'Arboriza Manaus', que realiza o plantio e a manutenção das árvores. Em 2016 e 2017, nós conseguimos números significativos", explicou o secretário.

Participação na "Hora do planeta" foi oficializada por meio de assinatura de termo | Foto: Marcelo Cadilhe

A analista ambiental e representante do escritório do WWF em Manaus, Jasy Abreu, explicou que a prefeitura já participava, em conjunto com a entidade, do evento mundial "Hora do Planeta". A participação tem sido assídua desde 2012, porém, hoje, o órgão municipal oficializa a adesão definitiva à iniciativa de preservação ambiental.

"Nós estamos oficializando hoje uma parceria que acontece há 5 anos, que é promovida pelo WWF Brasil. Nós realizamos o evento na lagoa do Japiim e lembrarmos a população local que é importante preservar a natureza", concluiu Jasy.

Sobre a "Hora do planeta"

Com duração de 60 minutos, o evento tem como objetivo realizar o apagão de luzes em monumentos e logradouros das cidades que participam do movimento. Cerca 187 países ao redor do mundo participam da "Hora do planeta".

O apagar das luzes deve acontecer no próximo dia 24 de março, com o apoio das prefeituras para combater o alto consumo de energia - que afeta as repentinas mudanças climáticas.

Edição: Bruna Souza

