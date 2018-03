Motorista da Uber é arremessado em acidente e fica preso às ferragens

Um motorista da Uber, de 24 anos, ficou ferido após perder o controle do carro e colidir nas grades de proteção de uma escolar particular, localizada na avenida Torquato Tapajós, na Zona Centro-Oeste de Manaus, por volta de 1h da manhã desta sexta-feira (2). A vítima teve o corpo arremessado do veículo e ficou com as pernas presas às ferragens. A suspeita da Polícia Militar é que o homem tenha dormido ao volante. “Não havia nenhum sinal de embriaguez, depois do acidente a vítima estava consciente. As imagens mostram que o acidente foi grave, mas felizmente não aconteceu nada com o homem. Ele chegou a conversar com a nossa equipe durante os procedimentos de resgate”, informou o tenente Celso Neto, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). | Autor: Divulgação/Bombeiros