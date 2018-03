Você conhece esta jovem? Ela está internada na UTI do João Lúcio

A mulher, segundo o setor de Serviço Social, tem evidências de agressão física | Foto: Divulgação

Manaus - O Serviço Social do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste de Manaus, pede a colaboração na divulgação da imagem de uma jovem, que aparenta ter 16 anos, internada há 18 dias na unidade de saúde sem identificação. Ela está em tratamento no isolamento na Unidade de Terapia Intensiva (UTI 2).

A paciente foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital no dia 12 de feveiro deste ano. A mulher, segundo o setor de Serviço Social, tem evidências de agressão física.

Leia também: Homem é agredido ao ser confundido com ladrão que invadiu escola

Quem souber informações sobre familiares ou amigos da paciente pode entrar em contato com o Serviço Social do hospital João Lúcio, por meio do número de telefone (92) 3249-9062 ou ir pessoalmente à unidade de saúde no horário das 7h as 21h. O hospital está localizado na avenida Cosme Ferreira, s/n, bairro Coroado, Zona Leste da cidade.

Outro caso

Um homem foi confundido com um assaltante e foi agredido por moradores na tarde desta quinta-feira (1º).A vítima, que ficou com várias escoriações pelo corpo, foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao HPS Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

O caso aconteceu depois que um assaltante invadiu a Escola Estadual Letício de Campos Dantas, na rua das Colhereiras, no Cidade de Deus. O suspeito rendeu uma aluna e depois conseguiu fugir. Os moradores ainda tentaram impedir a fuga do ladrão, entre eles, o homem agredido.

"Ele foi confundido como assaltante ao correr atrás do verdadeiro ladrão. O pessoal viu ele correndo e achou que estava junto com o suspeito. O homem foi bastante agredido, ainda dentro da escola, em um dos corredores, e só não foi morto porque a polícia chegou e impediu que os socos e chutes continuassem", relatou uma testemunha.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Armadilha: conheça alimentos que parecem saudáveis mas não são

Psicóloga explica que insatisfação com emprego pode causar depressão

Você sabe o que é vaginite? Saiba identificar, tratar e prevenir