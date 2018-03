Capotamento de veículo na Zona Norte deixa três pessoas feridas

Manaus - Na manhã desta sexta-feira (2) um carro capotou na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O acidente teria ocorrido por volta das 8h da manhã e deixou três vítimas lesionadas. Segundo relatos de testemunhas no local, o condutor de um Fiat modelo Pálio, estaria em alta velocidade, perdendo o controle e capotando o veículo.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros às três vítimas do acidente: o motorista de 23 anos, um passageiro de 45 anos, e a pedestre de 19 anos, que não tiveram nomes divulgados. Os dois homens foram conduzidos para os hospitais 28 de Agosto, na Zona Centro- Sul, e a pedestre para o Platão Araújo, Zona Leste de Manaus.

Leia também: Vídeo: criminosos invadem pousada e matam homem a tiros no Novo Aleixo



Ainda de acordo com informações repassadas pela equipe do Samu, as vítimas tiveram leves escoriações e o estado de saúde da pedestre era estável durante os primeiros socorros no local. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) registraram a ocorrência e identificaram um outro carro no local, um Renault modelo Clio, de placas não informadas. Não há informações sobre as causas do acidente e uma equipe da perícia em acidentes de trânsito, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) investiga o caso.

Laudo técnico inocenta motorista

Após quase duas semanas da morte do sargento Antônio Sérgio Ramos dos Santos, da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), em um acidente de trânsito no dia 8 de fevereiro, na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, novas evidências foram reveladas exclusivamente ao Em Tempo. Os documentos comprovam a inocência do condutor do carro modelo BMW, Clóvis de Oliveira Maia Filho.

O empresário foi recentemente indiciado por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela colisão contra a motocicleta. O acidente chocou os manauenses, principalmente pela quantidade de informações não apuradas oficialmente, levantando várias versões do ocorrido.

Sérgio Ramos estava saindo de um velório de um colega policial e pilotava uma motocicleta, quando houve a colisão com o carro do empresário. Um dia após o acidente, a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) recebeu uma testemunha que afirmou, em depoimento oficial, ser o motorista que desviou da moto do sargento na contramão, momentos antes dele atingir o carro de Clóvis.

Edição: Isac Sharlon

