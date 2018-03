'Mutirão da Inclusão' emite laudo para PCDs neste sábado (3)

A ação será na Igreja Ministério Apostólico Getsêmani, localizada na rua rua Doutor Moacir Souza Alves, nº64, bairro Santo Antônio | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro de Saúde Ocupacional da Amazônia (CSO) em parceria com o igrejas da capital, realizará neste sábado (3), das 7h às 17h, mais uma edição do “Mutirão da Inclusão” edição 2018. Dessa vez a ação será na Igreja Ministério Apostólico Getsêmani, localizada na rua rua Doutor Moacir Souza Alves, nº64, bairro Santo Antônio, próximo à Feira do Produtor e a Câmara Municipal, na Zona Oeste de Manaus.

Após um ano de atividade na Zona Sul e com mais de 700 atendimentos para Pessoas com Deficiência (PCDs), a coordenação do projeto resolveu este ano estender a ação para as demais zonas da capital. A atividade consiste na emissão de Laudo Caracterizador de Deficiência para pessoas de baixa renda, que necessitam do documento para entrarem no mercado de trabalho.

Ao todo serão disponibilizadas 80 vagas. Os pacientes receberão atendimento médico especializado por uma equipe de multiprofissionais e passarão por avaliações complementares como: audiometria, que deve comprovar a perda auditiva superior a 41 decibéis, além das avaliações oftalmológicas e físicas.

O Laudo Caracterizador de Deficiência é solicitado pelas empresas para que se cumpram as cotas de colaboradores com deficiência. Ele especifica o tipo de deficiência, com o código correspondente da Classificação de Doenças (CID), e de uma grande variedade de sinais, sintomas, aspectos anormais, doenças entre outros.

Ao longo de cada mutirão a procura pelo laudo vem superando a expectativa. Pessoa de todas as zonas da cidade tem vindo em busca do laudo, que é emitido no mesmo dia após avaliação medica. Também é possível enfatizar pontos positivos do mutirão, como: A solicitação do cadastro de PCD’s para o processo de seleção e contratação através de empresas do polo industrial de Manaus, e o início de cursos da capacitação profissional de PCD’s nesse ano de 2018.

