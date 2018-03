Ifam abre edital para 30 vagas em curso de pós-graduação, em Manaus

Os interessados devem acessar o site do Ifam | Foto: Divulgação

Manaus- O Instituto Federal do Amazonas (IFAM) está com inscrições abertas para a segunda turma do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia. O curso é ofertado pelo campus Manaus Zona Leste e está disponibilizando 30 vagas em seu processo seletivo.

As inscrições são gratuitas e acontecem no período de 26 de fevereiro a 02 de março de 2018. Os interessados devem acessar o site www.ifam.edu.br e clicar no banner do Processo Seletivo para efetivar sua inscrição.

Como se inscrever?

Após o preenchimento do formulário online, o candidato deve imprimir a inscrição e anexar a cópia dos seguintes documentos: diploma e histórico acadêmico do Ensino Superior; Carteira de Identidade, CPF, Currículo Lattes atualizado e carta de exposição de motivos de opção pelo curso.

Os candidatos devem encaminhar a documentação em envelope lacrado na secretaria do Campus Manaus Zona Leste, localizado na Avenida Cosme Ferreira nº 8045, Bairro Gilberto Mestrinho. O horário de atendimento é de 8h às 12h e 13h às 14h. Outras informações estão disponíveis no edital do certame.

Sobre o curso



O curso é ofertado pelo CMZL e tem duração de 12 meses, com aulas no turno matutino. O Campus Manaus Zona Leste está localizado na Avenida Cosme Ferreira nº 8045, Bairro Gilberto Mestrinho, em Manaus.

Mais informações

No Campus Zona Leste: Avenida Cosme Ferreira nº 8045, Bairro Gilberto Mestrinho, CEP 69.086–475, Manaus–AM. IFAM / Campus Zona Leste – (92) 98434-9415, das 9h às 12h e das 14h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Na Comissão do Processo Seletivo da Pós Graduação em Desenvolvimento, Etnicidade e Políticas Públicas na Amazônia – CPSPGDEPPA. Telefone: (92) 98435-5732 das 8h às 14h de segunda a sexta-feira. E-mail: deppa.cmzl@ifam.edu.br

