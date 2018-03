Estudantes indígenas da UEA se reuniram com reitor nesta sexta

Cleinaldo Costa, reitor da UEA | Foto: Divulgação

Com o objetivo de reivindicar a criação de políticas afirmativas e mais representatividade, alunos indígenas da Universidade Estadual do Amazonas (UEA) se reuniram com o reitor da instituição, Cleinaldo Costa, na manhã desta sexta-feira (2). O encontro ocorreu na reitoria da instituição, localizada na Avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul.

De acordo com o presidente estadual do Movimento dos Estudantes Indígenas do Amazonas (Meiam), o estudante de direito Erimar Miquiles, há compromissos assumidos em 2016 que até hoje não foram cumpridos, como a criação da Comissão de Assuntos Indígenas. “Até agora não houve progresso. Nada do que havia naquele termo foi cumprido”, disse.

O estudante afirma que ainda existe preconceito dentro dos muros da universidade que hoje possui 480 alunos de mais de 27 etnias. “O preconceito sempre vai existir. Não somos tratados de forma igual, muitos de nós ainda têm dificuldade para se comunicar. Por isso um representante indígena é essencial”, conta.

O Meiam é um movimento indígena que existe há mais de vinte anos e foi um dos precursores da conquista das cotas para indígenas na UEA. Erimar falou, ainda, sobre Índios na universidade: desafios para a formação acadêmica , feitas durante uma reportagem publicada no dia 29 de dezembro do ano passado.

“O reitor diz que a UEA foi pensada na valorização dos povos indígenas, o que não é verdade”, declarou.

A reportagem procurou a reitoria para esclarecimentos sobre a reunião, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

