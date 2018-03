Vídeo mostra população revoltada agredindo homem após assalto

O jovem é agredido com chutes e socos | Foto: Reprodução

Manaus - Cansados de sofrer com a violência no Novo Israel, bairro da Zona Norte de Manaus, moradores da localidade decidiram fazer "Justiça com as próprias mãos". Armados com pedaços de madeira, eles agrediram o suspeito de cometer um assalto na tarde desta sexta-feira (2).

O homem não esperava a reação das pessoas ao abordar uma vítima e tentar roubar o seu celular na rua Fábio Lucena. "Assim que ele abordou a pessoa, os próprios moradores se mobilizaram para dar uma correção no bandido", relatou um morador.

Leia também: SSP aponta redução, mas população reclama da violência em Manaus

Em um vídeo feito por populares, que presenciaram o caso e foi divulgado nas redes sociais, é possível ver que o homem, aparentemente jovem, é agredido com chutes e socos. Ele leva diversas pauladas na cabeça até quase desmaiar. Pelo menos, cinco pessoas participam das agressões, que só param após a intervenção dos garis da Prefeitura de Manaus.

O agredido não foi identificado, pois estava sem documentos. De acordo com policiais militares da 18ª Companhia Interativa Comunitária, a área onde ocorreu a agressão é dominada pelo tráfico de drogas e as pessoas não quiseram comentar o caso por temer represálias.

Ainda segundo os militares, o homem foi socorrido por familiares. Ninguém soube dizer para qual hospital ele foi levado.

Veja vídeo: