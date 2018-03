Edital da Agricultura Familiar deve beneficiar 2 mil famílias

Manaus - Com o objetivo de beneficiar cerca de duas mil famílias de agricultores da capital amazonense e do interior do Estado, a prefeitura de Manaus lançou, na tarde desta sexta-feira (2), o 1° Chamamento Público da Agricultura Familiar de 2018. O investimento de aproximadamente R$ 8 milhões deve beneficiar 242 mil estudantes matriculados nas 449 unidades da rede pública municipal de ensino.

De acordo com a secretária municipal de educação, Kátia Schweickardt, ao todo serão 25 itens fornecidos para a merenda escolar, por meio da chamada pública 01/2018, conforme o que pede a Lei 11.947/2009, que trata sobre o oferecimento dessa alimentação nas escolas públicas.

"Os candidatos serão selecionados de acordo com os critérios estabelecidos no edital, que deverá ser publicado no Diário Oficial do Município", disse Kátia.

Vários produtos produzidos no Amazonas fazem parte da lista de 25 itens | Foto: Márcio Melo

Entre os produtos que devem ser oferecidos pelos agricultores estão frutas e legumes, como abacaxi, mamão, melancia e alface. Esses irão compor os cardápios das escolas administradas pela Semed.

O deputado federal e secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, explicou que após a publicação do edital, os agricultores terão 30 dias para entregar os documentos necessários.

"A partir da próxima segunda-feira (5), os agricultores e empreendedores de base familiar devem entregar os documentos de habilitação e o projeto de venda de alimentos", disse Bisneto.

