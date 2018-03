Empresa paulista formaliza intenção de compra da Manaus Ambiental

Manaus - Com o objetivo de trazer mais investimentos para a área do saneamento básico, a Prefeitura de Manaus recebeu, na tarde desta sexta-feira (2), no Palácio Rio Branco, no Centro, a formalização de intenção de compra da Manaus Ambiental, concessionária responsável pelo abastecimento de água na cidade de Manaus.

A empresa paulista Aegea Saneamento e Participações S.A, que realizou o protocolo de intenção de compra, deve ter o pedido analisado pelos órgãos municipais responsáveis, entre eles a Procuradoria Geral Municipal (PGM). A companhia, que faz parte do fundo soberano de Singapura, pretende comprar a Solvi Saneamento - atual administradora da Manaus Ambiental.

De acordo com o prefeito Arthur Vigílio, não existe nenhum obstáculo para que a venda não seja realizada. O compromisso de manter a tarifa social foi um dos principais requisitos para que a Aegea possa comprar a Manaus Ambiental.



"Nessa gestão, nós conseguimos levar água para mais de 560 mil pessoas. A empresa, que vai comprar a atual Manaus ambiental, depende da anuência do BNDES. Porém, essa negociação não precisa passar pela câmara municipal porque não é uma concorrência ampla", disse Arthur.

Arthur explicou que o trâmite da negociação vai passar por todas as análises necessárias | Foto: Márcio Melo

Ainda segundo o prefeito, o problema de falta de água em Manaus é quase zero. Arthur afirmou que a cidade já tem um abastecimento regular, mesmo com algumas paradas programadas. A transição está sendo tratada para que não exista nenhum problema de continuidade ao ser repassada para a Aegea.

Conforme o representante da Aegea, Santiago Crespo, Manaus só tem a ganhar como uma empresa de grande porte cuidando do abastecimento de água.

"Nós somos uma empresa que temos experiência em abastecimento, porém, não havíamos oferecido nenhum serviço como esse para Manaus ou o Amazonas. Ainda não temos um número exato, mas vamos investir massivamente no sistema de saneamento básico", explicou Santiago.

Edição: Bruna Souza

