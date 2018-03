Alunos da Ufam reclamam de superlotação no 352 e exigem nova linha

Manaus - Alunos da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), que moram nas zonas Norte e Leste de Manaus e precisam usar o transporte público, enfrentam desafios diários ao chegar ou sair da universidade. Apenas uma linha de ônibus perfaz o caminho das duas maiores zonas da cidade. No total, alunos e funcionários da universidade dispõem de 4 linhas.

Para o aluno do curso de medicina, Carlos Nascimento, o descaso é revoltante. "Todos os alunos sabem que o 352 é a pior linha de ônibus da universidade, é motivo de piadas. Ela faz o percurso das zonas Norte e Leste entrando nos terminas de integração T3 e T4, e é a maior demanda com o pior trajeto".

"O transporte é uma demanda primária e é negligenciado. As minhas aulas começam às 8h, aguardo o 352 próximo à Bola do T5, mas no horário das 7h, ele dificilmente para naquele ponto, pois vem muito lotado, é um sofrimento. Quem vai de carro com os pais pega as primeiras chamadas e o pobre que se vire", disse.

Segundo Carlos, uma forma que os alunos encontram de se deslocar com mais rapidez é buscando outras linhas de ônibus fora da universidade, porém, por portarem notebooks e celulares, eles acabam sendo alvos de bandidos.

Início das aulas

O aluno também relata que o período de maior sofrimento é o primeiro semestre do ano. "Com a chegada dos calouros, o que já é difícil, fica ainda pior. Precisamos esperar um ônibus que dê pra entrar", revelou.

"Uma forma de melhorar a nossa qualidade de transporte seria dispor uma linha que fizesse o percurso pela Avenida das Torres, vindo do T3. O trajeto é muito mais rápido, seria uma grande conquista, não só para os alunos, mas para as outras pessoas que descem próximo à avenida Andre Araújo", desabafou. De acordo com o estudante, já foram feitos apelos através de petições on-line, sem solução.

SMTU

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) disse à reportagem que toda a frota da linha 352 está em operação. Para a solicitação de nova linha para a área da Ufam, é necessário que a instituição envie ao órgão um ofício, constando a real necessidade avaliada.

Ufam verifica real necessidade

A universidade informa que está tomando providências para solicitação de nova linha de ônibus e ampliação de frota das linhas já existentes. Questionados sobre as providências tomadas, os administradores revelaram que o departamento de assistência estudantil da Ufam está verificando a quantidade de novos alunos que ingressarão no próximo mês. Assim, será possível justificar, junto à SMTU, a ampliação da frota existente e também nova linha de ônibus para atendimento das zonas Norte e Leste.

Edição: Bruna Souza

