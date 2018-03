Terceira parcela do Alvará 2018 vence nesta segunda-feira

Manaus - A terceira parcela da Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, o Alvará 2018, vence nesta segunda-feira, 5/3. Os empresários poderão emitir a segunda via da guia de pagamento no endereço eletrônico http://manausatende.manaus.am.gov.br

ou diretamente nos postos do Manaus Atende dos PACs e da rua Japurá, Centro.

Para este exercício, a Prefeitura de Manaus lançou em seu sistema tributário mais de 91,5 mil empresas, totalizando R$ 63,6 milhões. Comparada com o ano passado, a base de empresas contribuintes do Alvará cresceu 17%, ou seja, em 2018 mais de 13,2 mil empresas deverão pagar sua taxa de funcionamento.

Os empresários também podem ir diretamente nos postos do Manaus Atende dos PACs e da rua Japurá, Centro | Foto: Divulgação





Em termos de valores de lançamentos, a evolução frente ao ano anterior foi acima de 12%, mais de R$ 6,8 milhões.

