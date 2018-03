Motociclista morre ao atropelar vaca prenha na BR-174; animal morreu

O único sobrevivente foi socorrido por uma equipe do Samu e levado para o HPS João Lúcio | Foto: Divulgação

Manaus - Após colidir a moto que pilotava com uma vaca no km 23 da BR-174, Zona Rural de Manaus, Genilson Lemos Cipriano, de 28 anos, morreu, e Maurício Lemos, de 25 anos, ficou ferido na madrugada desta segunda-feira (5).

O acidente aconteceu por volta de 1h da manhã e, segundo informações de policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) - que atenderam a ocorrência - o piloto possivelmente não conseguiu ver o animal, que tentava atravessar a via.

“Como a vaca era preta e a pista não tem iluminação, o piloto não conseguiu desviar e colidiu no animal. Quando chegamos no local o motociclista já estava morto e o garupa (passageiro) havia sido arremessado. Ele foi encontrado com vida, com apenas escoriações pelo corpo”, informou um policial militar, que atendeu a ocorrência.

Leia também: Aterro sanitário pode contaminar balneários em Manaus, diz estudo

A vítima ferida foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, e o estado de saúde não foi divulgado. O corpo de Genilson foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda a liberação de familiares.

A vaca estava em período de gestação e também morreu no local. O corpo do animal foi removido pela equipe da Polícia Rodoviária Feral (PRF).

Criança baleada

Um homem de 26 anos foi preso, na noite deste domingo (4), suspeito de atirar contra a própria filha, uma bebê de um ano e três meses, com uma arma caseira. O crime aconteceu no km 8 do ramal do Brasileirinho, na Zona Leste de Manaus.

A criança atingida em um dos braços foi socorrida pela mãe e o avô. Ela foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, onde deu entrada por volta das 21h. Questionados sobre o caso, os familiares informaram à equipe médica que a menina foi atingida por indisposto acidental após mexer na arma.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Ao tentar matar esposa, homem atira na filha de um ano e três meses

Corpo é deixado em rua na Zona Norte e Polícia suspeita de execução

Em Tempo cria lista de transmissão de notícias pelo WhatsApp