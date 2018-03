Mês da Mulher tem programação especial em Manaus; confira

Manaus - Durante todo o mês de março, Manaus vai receber uma programação diversificada para comemorar o “Mês da Mulher”. Entre as atividades previstas gratuitamente para o público estão ações de cidadania, de saúde, palestras, rodas de conversa, oficinas, cursos, feira de exposição, caminhadas e panfletagem. A programação fica encargo da Prefeitura de Manaus.

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, e a primeira-dama e presidente do Fundo Manaus Solidária, Elisabeth Valeiko Ribeiro, lançam a programação nesta segunda-feira (5) a partir das 9h30, no Shopping Phelippe Daou, Zona Leste da capital.

Durante a solenidade acontecem apresentações artístico-culturais, lançamento do 2º Concurso de Redação que, este ano, traz como tema o “Assédio”. Também será lançada a campanha “Março Lilás” para a prevenção ao câncer do colo do útero.

Todas as secretarias municipais estão envolvidas, coordenadas pelo Fundo Manaus Solidária.

Campanha

A programação vai levar informação e estimular a população feminina para os cuidados de prevenção contra o câncer do colo uterino, além de alertar para os principais sinais e sintomas que devem direcionar a mulher a buscar ajuda médica.

As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também vão oferecer a vacina contra o HPV e as demais vacinas de acordo com a faixa etária para todos os usuários que buscam atendimento, inclusive realizando a busca ativa nas filas, ofertando a vacinação, que será feita durante todo o horário de atendimento. Também será implantado o Censo Vacinal para adolescentes de 9 a 14 anos em todas as Estratégias Saúde da Família.

O câncer do colo do útero é o primeiro mais incidente na Região Norte (25,62 /100 mil), enquanto na Região Sudeste (9,97/100 mil), ocupa a quarta posição.

A realidade epidemiológica de Manaus, com alta incidência da doença, quando comparada às demais capitais brasileiras, é considerada alarmante. Seu controle é uma das prioridades da agenda de saúde do país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT).

Concurso de Redação

O assédio é um tipo de violência velada e está presente em casa, no trabalho, nas fileiras escolares. E o que é pior: se não é interrompido, pode evoluir para outros tipos de violência mais graves, como a física e a sexual. Por esse motivo a necessidade é de que cada vez mais mulheres estejam atentas e reajam. A primeira-dama do município, Elisabeth Valeiko Ribeiro, é a madrinha do concurso e uma das maiores incentivadoras que temas relacionados às mulheres sejam discutidos nas escolas.

Para participar do concurso literário é preciso estar matriculado do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da rede pública municipal. A premiação se dará somente em agosto, durante as comemorações do 12° aniversário da Lei Maria da Penha.

