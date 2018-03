Policiais Civis querem reajuste salarial e governador promete ajuda

Manaus - Uma manifestação de investigadores e escrivães da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) reuniu cerca de 30 pessoas, por volta das 9h30 desta segunda (5), em frente à sede do Governo do Amazonas, no bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. Os trabalhadores reclamavam de diferenças salariais de até 108% dentro do órgão público.

Após o último reajuste do governador Amazonino Mendes (PDT), realizado em janeiro deste ano, ao qual dobrou apenas os salários dos peritos, gerou revoltas entre policiais e escrivães durante o mês de fevereiro.

"Os peritos tiveram sua manifestação no início do ano pela desvalorização de condições trabalhistas. O governador veio e deu um acréscimo considerável a esta classe, mas esqueceu que eles não são os únicos na polícia científica. Após a decisão do Amazonino, tivemos um abismo de mais de 100% entre o que recebemos e o que os peritos recebem hoje", explica o presidente do Sindicato dos Policias Civis (Sinpol), Moacir Maia.

Ele diz que os manifestantes reivindicam uma igualdade na base da gratificação pelo exercício policial do Estado.

Contornando a rota, o governador desceu do carro em que estava para falar com os policiais e depois saiu do local | Foto: Marcelo Cadilhe

O governador Amazonino surpreendeu a todos ao aparecer no protesto chegando em um carro branco e declarou as futuras medidas. "Equiparação não é um serviço correto. Reconheço o valor e a necessidade da Polícia Civil no Estado e não pretendo deixar de lado isso. Contudo, pretendo olhar com carinho para a situação da Polícia Civil. Pretendo fazer várias parcerias futuras e toda a categoria está sendo estudada para melhorias breves. Agora, vão trabalhar!", brincou.

Amazonino brincou e finalizou sua fala mandando os policiais irem trabalhar | Foto: Marcelo Cadilhe

Um dos manifestantes, um investigador da PC-AM identificado apenas como Domingos, confirmou uma possível paralisação das atividades, dependendo da resposta pública. "O governador já nos ouviu e vamos continuar exigindo nossos direitos. Em 2004, houve um decreto mudando o nível escolar dos investigadores e escrivães, do médio ao superior, equalizando ao dos peritos. Reconhecemos o aumento dos colegas de profissão, mas não vamos tolerar esse abismo salarial. Queremos uma política certa e justa para nós, também", alegou.

A expectativa de público, segundo Maia, é de que 300 servidores se juntem às portas do Governo nesta manhã. A manifestação deve durar até às 12h desta segunda.

Edição: Isac Sharlon

