Danos à rede elétrica em acidente com carreta deixam população sem luz

Manaus - Por volta das 9h30 da manhã desta segunda-feira (5), uma carreta invadiu a pista contrária derrubando um poste de luz de uma escola municipal, que ficou atravessado sobre a via prejudicando o trânsito em ambos os sentidos da avenida General Rodrigo Otávio, bairro São Lázaro, Zona Sul de Manaus. A Eletrobras Distribuição Amazonas diz que os reparos na rede elétrica para restabelecimento da energia no local podem durar até três horas.

A carreta de grande porte arrancou o poste de iluminação em frente à Escola Municipal Graziela Ribeiro, situada próxima a rotatória da Suframa. O veículo foi retirado do local, mas até às 11h30 desta manhã o poste continua atravessado sobre a via e causando lentidão no trânsito.

As causas do acidente não foram divulgadas e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) informam que os danos foram apenas materiais, e que, apesar do acidente ser em frente a uma escola, ninguém ficou ferido.



Leia também: Ao tentar matar esposa, homem atira na filha de um ano e três meses

Prazo para restabelecer energia

Em nota, a Eletrobras destacou como funciona a logística das equipes deslocadas para atuarem em acidentes de trânsito envolvendo o desligamento de fiações elétricas na cidade. "Quando ocorre esse tipo de colisão, é necessária a mobilização de várias equipes, que incluem caminhão muck, caminhões de linha viva e vários outros equipamentos".

Ainda segundo a empresa, o prazo de conclusão do trabalho pode durar até três horas. "Este tempo é necessário para que as equipes possam realizar a troca do poste com segurança".

Quando ao prejuízo material, a distribuidora ressalta que o custo para substituição de um poste colidido é alto e o valor depende do tipo e do tamanho. "Um poste de 9 metros custa atualmente R$ 1.358,00, o de 11 metros custa R$ 2.766,00, e o de 13 metros R$ 4.443,00, mais o custo da mão de obra dos técnicos e a energia cessante do trecho desligado".

Por fim, a nota da empresa salienta que, de acordo com o artigo 37 § 6 da Constituição Federal, esses valores deveriam ser pagos pelo causador do acidente, mas, na maioria das vezes, isso não ocorre devido a dificuldade em localizar o responsável pela colisão, fatores esses que geram prejuízos. "O artigo 927 do Código Civil diz: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ao se deparar com algum poste abalroado, a população pode entrar em contato com a Eletrobras Distribuição Amazonas através do call Center 0800-701-3001 para informar o ocorrido.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Corpo é deixado em rua na Zona Norte e Polícia suspeita de execução

Irmão mata irmão com faca de cortar pão no centro de Manaus

Suspeito de envolvimento com tráfico é morto com 8 tiros, diz polícia