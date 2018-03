Com risco de anulação, gabarito de prova da DPE é divulgado na web

Manaus - Mesmo sob o risco de anulação do concurso para defensor público do Amazonas, a Fundação Carlos Chagas (FCC) disponibilizou, nesta segunda-feira (5), o acesso ao gabarito da prova realizada no domingo (4), em Manaus. O gabarito pode ser conferido neste link.

O processo seletivo foi alvo de representação do Ministério Público de Contas do Amazonas (MPC-AM), no início da tarde desta segunda-feira (4), impetrada junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM).

A procuradora Elissandra Monteiro, autora da representação, pede a notificação do defensor público geral, Rafael Barbosa, para que dê explicações sobre os padrões de segurança adotados no processo.

A procuradora ainda pede que o processo seja suspenso até a comprovação de que houve ou não houve prejuízo à lisura do concurso. Caso seja comprovado que houve fraude, a representação ainda inclui o pedido de nulidade do concurso.

O processo seletivo teve quase 3 mil inscritos, mas apenas 2.245 pessoas fizeram as provas. Os aprovados do concurso devem começar a trabalhar a partir do segundo semestre deste ano. O salário oferecido ao defensor é de R$ 14 mil.

Providências

O chefe da DPE se reuniu ainda nesta segunda com o delegado geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Mariolino Brito, para entregar os envelopes de provas que estavam abertos antes da entrega, para pedir a perícia técnica da PC. De acordo com Rafael Barbosa, antes de dar seguimento a qualquer procedimento de anulação do concurso, a Defensoria ouvirá a comissão do concurso e os representantes da FCC.

“A Fundação nos garantiu que os envelopes foram lacrados nas caixas, sem qualquer abertura, e eles nos disseram que tem como provar isso. A Defensoria será contra a anulação do concurso, principalmente uma anulação que parta de deliberação sem esclarecimentos. Aguardaremos a resposta da Fundação, e se a resposta não for suficiente para a comissão, aí sim, nós vamos suspender ou anular o processo”, esclareceu Barbosa.

Entenda o caso

No momento da abertura das caixas contendo as provas das salas 16, 17, 18 e 19, da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro), onde foi realizada a primeira fase do concurso no último domingo, 04 de março, constatou-se que quatro envelopes, contendo os respectivos cadernos de prova, estavam com a lateral aberta. Contudo, as caixas estavam completamente lacradas.

Funcionários da Fundação Carlos Chagas acreditam que os envelopes romperam durante o transporte e o movimento nas caixas, bem como pelo volume de provas em cada envelope. O caso foi levado aos candidatos das salas respectivas e houve a decisão de seguir com as provas.





