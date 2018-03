Mulher é atropelada por motociclista na estrada da Ponta Negra

Manaus - Uma mulher, ainda não identificada, foi atropelada na noite desta segunda-feira (5), por volta das 19h, por uma motocicleta na avenida Coronel Teixeira, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para um hospital próximo ao local da ocorrência. O estado da vítima não foi informado.

Equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para realizar a orientação aos motoristas que passavam pelo local. Uma das faixas de circulação de veículos foi interditada pelos agentes para que a equipe do Samu realizasse o atendimento da vítima.

Caminhão em pane

Ainda na avenida Coronel Teixeira, um caminhão que estava em pane mecânica, por volta das 19h, paralisou o trânsito por algumas horas. Os agentes do Manaustrans também estavam no local para realizar a orientação aos condutores. A equipe teve que realizar a interdição da faixa central, até a chegada do guincho para retirar o veículo da via.



