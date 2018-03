Ex-detentos usam técnicas de intimidação em venda de bombons em ônibus

Muitos usuários ficam aflitos quando o vendedor se apresenta como ex-presidiário | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Quem anda em ônibus na cidade com certeza já deve ter encontrado algum dos chamados baleiros. Relatos de usuários do transporte público confirmam este costume corriqueiro em que homens, mulheres, jovens - e até crianças - chamam a atenção de todos com o clássico jargão: "podia estar matando, ou roubando, mas só estou pedindo uma pequena ajuda". A questão que se preocupa recentemente, no entanto, é quando o vendedor, aparentemente honesto e inofensivo, se identifica como um ex-presidiário recém-saído da penitenciária.

Somente neste ano, 478 pessoas foram liberadas dos presídios amazonenses, segundo aponta a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). Deste número, 469, presos preventivamente, foram contemplados em liberdade enquanto esperam a decisão da Justiça no processo criminal.

Enquanto isso, estima-se que 800 mil pessoas usam o transporte público na capital com encontros diários com ambulantes de diversas origens. Junto com a questão de ex-presidiários se tornarem baleiros nos coletivos, outra mais antiga se levanta.

O problema da comercialização de produtos dentro dos coletivos já causou vários embates, inclusive, em diversos Estados. Na cidade de Vitória (ES), a Câmara Municipal aprovou um Projeto de Lei (PL) que prevê a autorização respaldada dos baleiros. O PL está aguardando a sanção do prefeito de Vitória desde setembro de 2017. Se aprovado, vai caber ao município estipular um cadastramento e uma fiscalização para a regularização da atividade.

Cerca de 800 mil passageiros se encontram nos ônibus com baleiros que podem ser ex-presidiários | Foto: Marcely Gomes

Em Manaus, foi sancionado a lei que decretava a ilegalidade na comercialização de qualquer produto por vendedores ambulantes nos ônibus, em 2013. A reportagem foi às ruas e procurou por ambulantes. Um deles dispara logo: "Para quem não tem emprego, é melhor estar trabalhando que apelar para a criminalidade. Prefiro tentar um trabalho digno com as condições que eu posso", são as palavras de Bruno da Silva, de 31 anos, que está nas ruas há 24 anos. Ele começou a venda de trufas aos sete anos de idade dentro dos coletivos.

Estratégias de venda

Outro comerciante José Ruiz, de 30 anos, explica que dentro da comunidade de vendedores ambulantes há diversas estratégias para melhorar a venda. A mais usada, segundo ele, é a teatralidade para a ampliação do negócio. "Conheço a maioria dos vendedores e sei quem são ex-presidiários e assumem a identidade e quem não é, mas finge ser. Na hora que está cara a cara com os clientes, vale tudo, e eles aproveitam isso", destaca.

Leia também: Alunos da Ufam reclamam de superlotação no 352 e exigem nova linha

Venezuelano, José chegou ao Brasil há três meses e meio, quando começou a vender doces nos ônibus e paradas da cidade. Hoje, ele está alocado em um boxe dentro de um terminal de ônibus, como vendedor fixo, e confirma a atuação dos ex-presidiários nos ônibus como ambulante, porém destaca uma oportunidade de alternativa para eles.

A dona de casa Priscila Freitas acredita que os ex-detentos podem mudar de vida, mas que tem medo da abordagem diária | Foto: Marcely Gomes

"Nas ruas, todo mundo sabe quem é quem. Não conhecemos a vida de todo mundo, mas sabemos quem faz parte do grupo. Nesse meio, há pessoas de todo jeito; boas e ruins. Os que enganam sobre serem ex-presidiários tentam intimidar os passageiros para darem o que tem, ou então tentam humanizar ao máximo, falando sobre filhos e doenças na esperança de conseguirem um trocado a mais. Não tem segredo no esquema. Os que querem trabalhar mesmo, estão vendendo alguma coisa. Os ex-presidiários, por exemplo, querem mesmo é mudar de vida, pois a gente vê que trabalham de verdade para uma segunda chance", explica Ruiz.

Com esperanças de ainda regularizar o serviço, o ambulante Bruno conta as dificuldades de quem enfrenta as ruas atrás de pequenos "bicos". "Tem motorista que é legal e deixa a gente subir, mas depende. Os da linha verde são duros de convencer. Todo mundo tem o seu argumento para continuar vendendo. Os manos que foram presos querem trocar de vida e eu tento sustentar a mulher e os dois filhos, por exemplo", termina.

Com um levantamento próprio, Bruno afirma que em uma manhã de um dia normal de trabalho, ele passa por 15 ônibus, em média, vendendo os seus doces. Ou seja, em um dia, ao menos 45 coletivos são visitados pelo comerciante. "É a rotina para todo mundo. Ex-detendo ou não", completa.

A permissão para o perigo

A dona de casa Priscila Silva de Freitas, de 30 anos, admitiu que é proativa em ajudar os baleiros, mas que não deixa de sentir medo. "Se alguns não trabalhassem para sustentar os vícios, até seria bonito ver eles trabalhando, mas a verdade, em muitas vezes, é ver eles acabando de cometer algum crime e subindo de graça no ônibus como comerciantes. Até acredito que alguns que entram neste comércio podem mudar de vida, mas não temos como saber de quem devemos ter medo", argumentou.

Os vendedores têm uma comunidade informal e sabem quem é ex-preso e quem mente para conseguir venda | Foto: Marcely Gomes

Freitas se queixa do perigo exposto aos passageiros pelos funcionários do transporte público e diz que, nestas situações, não sabe como reagir. "Dependendo da linha de coletivo que pego, os motoristas sempre abrem a porta. Fico até apreensiva porque é como se eles dessem permissão para acontecer um possível assalto. Não sabemos quem está subindo. Até escondo meu celular e pertences em caso de alguma coisa. Só gosto de ajudar quem vende, pois só pedir dinheiro não dá certo", disse.

O estudante Ivo Menezes, de 19 anos, diz que no caminho diário à escola já encontrou baleiros que afirmaram serem ex-detentos, mas que não soube se era verdade. "Fico em dúvida se realmente são. De todo jeito, fico com medo porque eles podem fazer o que querem, já que estão dentro do ônibus. Percebi que eles gostam de ficar mais em vias públicas, como perto dos terminais e no Centro de Manaus, onde tem mais gente", disse.

Políticas Públicas

Em janeiro, os flanelinhas e carregadores da Manaus Moderna, no Centro, Zona Centro-Sul, receberam cadastramento e estão sendo fiscalizados pelo Governo. Conhecidos pela fama de perigosos e inconstantes, a proposta pública para a categoria era de socializá-los ao mercado de trabalho legal e transparente, os afastando da criminalidade. A reportagem procurou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) para esclarecimentos sobre a segurança nos coletivos e possíveis políticas públicas de inclusão social para baleiros ex-detentos, mas o órgão não se pronunciou.

A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) reiterou, em nota oficial, a proibição de qualquer comercialização, mendicância, ou inconveniência nos interiores dos ônibus pela lei 1.779. "O motorista ou permissionário pode pedir a retirada do ambulante do veículo sob pena de até 5 UFMs (Unidade Fiscal do Município), correspondendo a R$508,90", afirmou.

Quanto aos funcionários deixarem os baleiros subirem no veículo, o órgão diz que os fiscais responsáveis devem autuar os servidores, com pena própria, conforme denúncia. Ainda segundo a SMTU, não houveram denúncias sobre a atuação de vendedores ambulantes nos ônibus em 2017.

A reportagem foi em busca de motoristas, assim como o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários para se pronunciarem sobre o caso, mas não recebeu retorno até o momento desta publicação.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Você é professor e quer ganhar mais de R$5 mil? Ufam realiza seleção

Confira tudo o que aconteceu nos bastidores e no palco do Oscar 2018

Terceira parcela do Alvará 2018 vence nesta segunda