Cotia é resgatada em condomínio de luxo na Ponta Negra, em Manaus

Manaus - Uma cotia adulta, que apresentava ferimento na pata direita, foi resgatada, por policiais do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), e conduzida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), na madrugada desta terça-feira (6). Ela era mantida dentro de um apartamento do condomínio de luxo Alphaville, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Após o tratamento, o animal será reconduzido à natureza.

O comando de Policiamento Ambiental alerta a população que, para qualquer denúncia sobre tráfico ou prisão de animal silvestre, as informações devem ser direcionadas diretamente ao BPAmb: (92) 98842-1547 ou no endereço da unidade, localizada na Vila Olímpica, acesso pela rua Álvaro Maia, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste da capital.

Bombeiros resgatam cachorrinha

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) resgatou, há cerca de um mês, uma cachorrinha, de nome "Dukesa", que estava presa na caixa de marcha de um automóvel. O resgate aconteceu no posto CBMAM, na zona Centro-Sul da capital.

Segundo a assessoria de imprensa da corporação, o filhote entrou no veículo, que estava estacionado em uma oficina no bairro União da Vitória, na Zona Oeste da capital, e não conseguiu sair.

