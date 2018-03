Lixeira viciada é alvo de reclamação de moradores no Manôa

Manaus - Uma lixeira viciada na travessa Professora Ernestina Gonçalves, no conjunto Manôa, na Zona Norte de Manaus, é o objeto de reclamação dos moradores. Eles relatam que o odor do lixo jogado no local invade as casas e incomoda. Entre os dejetos estão fraldas sujas, lixo residencial e comercial.

Segundo o empresário e morador de uma das casas, Pedro Pereira, o descarte incorreto pode causar grande prejuízo à saúde. Em um residencial, mesmo com uma lixeira coletiva, os moradores jogam o lixo na rua.

"Eles não respeitam os limites da calçada. É visível a tentativa de organizar o descarte com uma casinha construída na frente do prédio, mas falta consciência dos moradores", explicou Pedro.

Moradores de residencial são acusados de jogar lixo na rua | Foto: Divulgação

Ainda conforme o morador, uma empresa de grande porte, que vende eletrodomésticos, produtos eletrônicos e móveis, também faz o descarte irregular na via. Os funcionários jogam o lixo produzido pela empresa ao lado do estabelecimento, o que dificulta a circulação dos pedestres pela calçada.

"Eles descartam papelão, isopor, plástico e todo o lixo produzido pelos lojistas. Fica um fedor enorme e o lixo ainda atrapalha a gente passar pelo local. Se um carro vem, não tem por onde passar. Temos que ficar no sol esperando", disse o empresário.

De acordo com Pedro, as fortes chuvas também trazem prejuízos para os outros moradores. Parte da rua é ladeira e, quando chove, as águas pluviais acabam levando os dejetos para a frente das casas.

Resposta

A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) foi procurada pela equipe do EM TEMPO e disse que a denúncia dos moradores foi repassada para a equipe operacional.

A secretaria ainda explicou que uma equipe de limpeza foi deslocada para o local, juntamente com um fiscal, que deve acompanhar os trabalhos.

Edição: Bruna Souza

