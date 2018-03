Após decisão da Justiça, rodoviários decidem fazer greve surpresa

Manaus - A população de Manaus pode ser afetada por uma nova paralisação dos rodoviários na capital amazonense. Inicialmente, o movimento aconteceria nesta quinta (8), mas foi adiado após decisão da Justiça em manter os coletivos nas ruas. Os rodoviários não pretendem desistir das reivindicações e prometem fazer a greve em breve, ainda sem data definida.

De acordo com o industriário José Aquiles, de 32 anos, os transtornos que essas paralisações causam são imensos. "Pessoas se atrasam para chegar ao trabalho, para ir à escola e até mesmo para compromissos marcados com antecedência. Isso é um absurdo! Os rodoviários têm que se entender com os empresários sem prejudicar a população, que necessita do transporte público".

O Sindicato dos Rodoviários do Amazonas confirmou que a data da paralisação foi adiada, porém, não informou quando ela deve ocorrer.

"Nós íamos paralisar nesta quinta-feira, mas por conta da liminar da Justiça, nós vamos operar normalmente. Porém, isso não quer dizer que não vamos fazer greve,. Pelo menos 50% da frota vai ser paralisada em algum dia, que ainda vamos definir", explicou o presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTR), Givancir Oliveira.

Cerca de 50% da frota de ônibus deve ser paralisada, disse Givancir | Foto: Ione Moreno

Ele ainda explicou que a greve deve acontecer por conta dos salários atrasados, da falta do repasse do dissídio coletivo, que foi prometido pelos empresários, mas ainda não foi repassado aos rodoviários. O local onde deve ocorrer a nova paralisação não foi revelado pelo presidente, mas pode acontecer novamente no Terminal 1, principal integração da cidade, que fica localizado na avenida Constantino Nery, no Centro.

Prefeitura

Procurado pela reportagem, a assessoria de comunicação da Prefeitura de Manaus informou que não foi notificada oficialmente sobre a paralisação. Segundo o órgão, por lei, os rodoviários só podem paralisar cerca de 30% da frota de ônibus.

Paralisação

Somente neste ano, os rodoviários já paralisaram seis vezes. A última paralisação aconteceu no dia 28 de fevereiro, e incomodou a população. Uma fila quilométrica se formou no Terminal 1 e se estendeu até metade da Constantino Nery. Ela durou cerca de 2 horas e meia e cerca de 200 mil usuários do transporte coletivo foram afetados. informação foi repassada, na ocasião, pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram).

