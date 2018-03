Chuva derruba árvore e ônibus colide em poste na manhã desta quarta

O tráfego de veículos nas avenidas Cosme Ferreira, Rodrigo Otávio e André Araújo, também foi afetado | Foto: Divulgação Manaustrans

Manaus - A forte chuva que atingiu a capital amazonense, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira (7), causou transtorno no trânsito e acidentes. Por volta de 6h40 uma árvore caiu na avenida Efigênio Sales, Zona Centro-Sul, e interditou parte da via. A temperatura na capital é de 23º com pancadas de chuva. Já a sensação térmica na capital é de 25º e a força do vento chega a 6 km/h.

Devido a ocorrência as avenidas Cosme Ferreira, Rodrigo Otávio e André Araújo, também foram afetadas. Segundo agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), o Corpo de Bombeiros foi acionado, porém a equipe não chegou no local e partes da árvore foram retiradas pelos agentes, com o auxílio de terçados e um caminhão guincho do instituto.

Mais cedo, por volta das 6h40, quando a chuva ainda caía na cidade, um ônibus da empresa Global Green colidiu em um poste, na rua Júlia Lopes, conjunto Nova República, Zona Sul. Devido ao acidente, fios de alta tensão ficaram caídos sobre a pista.

Até às 6h40 a Defesa Civil registrou apenas uma ocorrência | Foto: Divulgação Manaustrans

A Defesa Civil da capital registrou até às 6h45 da manhã apenas uma ocorrência de risco de desabamento de uma casa de alvenaria, na avenida Cristo Rei, bairro Coroado, Zona Leste.

Dois graves acidentes

Um motorista identificado como Juney Borges de Souza, de 43 anos, perdeu o controle do carro modelo Cross Fox e bateu em um poste na Avenida Abiurana, bairro distrito industrial, Zona Sul da capital, no dia 24 de fevereiro.

O Corpo de Bombeiros chegou ao local 10 minutos após o acidente e retirou das ferragens uma passageira, de 28 anos, que até o momento não foi identificada. A mulher foi levada para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste, e seu estado de saúde é considerado gravíssimo. O motorista sofreu apenas escoriações.

Edição: Isac Sharlon

