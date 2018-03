'Grito das meninas: lutamos por justiça!' realiza ação nesta quinta

Manaus - Nesta quinta-feira (8), dia em que se comemora o dia Internacional da Mulher, Manaus acordará ao som da manifestação artística cultural “O GRITO DAS MENINAS”. A ação será um pedido de socorro em protesto pelas quantidades de crimes contra a mulher, registrados oficialmente no Amazonas. Cinco zonas da cidade receberão o projeto.

Em cincos pontos de Manaus, o Núcleo de Pesquisas e Estudos Interdisciplinares – NUPEIG, com suas coordenadoras de ação, realizarão a exposição de totens com formato feminino, com as descrições das principais violências praticadas contra a mulher na cidade de Manaus. Os totens tem como objetivo despertar a sociedade amazonense para um olhar sobre a realidade existente, no que diz respeito à violência contra a mulher.

Os cinco pontos mencionados serão:

- Fórum Ministro Henoch da Silva Reis: Av. Jorn. Humberto Calderaro, S/N – São Francisco;

- Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher: Av. Mário Ypiranga, 3395 – Parque 10;

- Shopping Grande Circular: Av. Autaz Mirim, 6100, São José, 8:00hs;

- Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques: Av. Constantino Nery, 5001 – Flores;

- Sede do Governo do Estado do Amazonas: Av. Brasil, 513 – Compensa;

O movimento será em frente aos locais públicos a partir das 8h exceto na sede do governo que começará às 13h.

Índices de violência

“Diante dos 103.362 casos notificados de violência contra mulheres registrados no ano de 2016 e 125.432 casos registrados da mesma violência no ano de 2017, de acordo os dados oficiais da SISP/AM, precisamos conscientizar a sociedade, que a violência contra a Mulher precisa, mais do que nunca, ser tratada como crime, pois os dados oficiais apontam para aproximadamente 1 mulher agredida a cada 4 minutos no Estado do Amazonas oficialmente. Isso sem contar com os extras-oficiais, ou seja, os casos oficiais representam apenas um terço da realidade vivida pelas mulheres manauaras.” Afirmam as pesquisadoras do NUPEIG.

O Poder Público disponibiliza, para algumas mulheres, os mecanismos da Lei 11.340/2016 que conta com uma Rede de Atendimento à mulher, com duas Delegacias Especializada de Crimes contra a Mulher, três Varas Especializadas da Maria da Penha; mas esta infraestrutura disponibilizada para receber, apurar e julgar as denúncias, ainda é precária.

Segundo a Dra. Jucelem Ramos, “ainda representa uma gota d’água em um vasto oceano de modo que se tornou até mesmo impossível socorrer a todas as mulheres vítimas de agressão no Estado do Amazonas".

Jucelem Ramos é quem coordena a ação que será realizada no dia 8 de março | Foto: Divulgação

A atual Rede de Atendimento possui capacidade de atender a aproximadamente 40 mulheres por semestre, enquanto são registrados mais de 20.000 casos pelo mesmo período, segundo dados do SISP/AM, apesar da iniciativa louvável, ainda é insuficiente para o número de denúncias.

Sobre o grupo

O Núcleo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares de Gênero, NUPEIG, tem como Coordenadora a doutora e pesquisadora Jucelem Guimarães Belchior Ramos, que explica que a ação é de responsabilidade das pós-graduandas em Docência do Ensino Superior da FAMETRO e pesquisadoras do NUPEIG: Edfrance Souza Menezes, Fernanda Evellin de Souza Serra, Ingrid Lima Paz, Leide Daiane Aquino do Nascimento, Luana da Silva Marques, Mauricélia de Castro Sombra e Rosilene Passos da Silva, e conta com o apoio da Coordenação de Pedagogia da referida instituição.

