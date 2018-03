Corpo em avançado estado de decomposição é resgatado em Manaus

Manaus - O Corpo de Bombeiros resgatou, na manhã desta quarta-feira (7) o corpo de um homem ainda não identificado. A vítima estava boiando em um rio próximo à rua Frei José dos Inocentes, no Centro da cidade, Zona Sul. Uma moradora da rua acionou a corporação por volta das 7h30 da manhã noticiando o caso.

O homem trajava bermuda azul e blusa colorida no momento em que foi resgatado. Como o corpo estava em avançado estado de decomposição, não foi possível fazer a identificação dele ou dizer se haviam marcas de violência visíveis pelo corpo, que indicassem a possível causa da morte.



Uma moradora da rua acionou a corporação por volta das 7h30 da manhã | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma ex-moradora da rua Frei José, que não quis ser identificada, disse que não é a primeira vez que esse tipo de situação acontece no local. “Às vezes são apenas boatos de alguns dos moradores de rua que moram ali na região, mas outras vezes nos deparamos com esse tipo de situação”, diz ela. Apesar de não residir mais no local, ela ainda trabalha nas proximidades.

O corpo estava em avançado estado de decomposição | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

O Instituto Médico Legal (IML) fará os procedimentos de necropsia para averiguar a causa exata da morte desta vítima.

Outro caso

O corpo de um homem não identificado foi encontrado na manhã do dia 26 de fevereiro, por volta das 8h20, em baixo da Ponte Kako Caminha, no bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. Um morador, que passava pelo local de canoa, viu as pernas do cadáver submersas e informou outros moradores sobre o fato, que imediatamente acionaram a polícia.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam) foi acionada para fazer o resgate do corpo e levá-lo até à margem do rio para que agentes do Instituto Médico Legal (IML) pudessem fazer a remoção.

Corpo é encontrado na avenida Brasil | Foto: Marcely Gomes

O homem foi resgatado com as mãos amarradas com fio elétrico. Segundo a perícia da Polícia Civil do Amazonas, ele possuía um corte na cabeça, mas somente após o exame de necropsia poderá saber se foi a causa da morte foi provocada por alguma arma branca ou se a vítima bateu em uma pedra. O corpo também estava com fios elétricos no pescoço e tinha sinais de estrangulamento.

