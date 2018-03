Prefeitura divulga resultado da prova de títulos do concurso da Semed

Manaus - O resultado preliminar da fase de avaliação de títulos do concurso, com 400 vagas e formação de cadastro reserva para cargos de professor da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está à disposição no site do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Executivo (Ibade), instituição promotora do concurso: www.ibade.org.br.

A publicação também será divulgada na edição do Diário Oficial do Município (DOM) nesta quarta-feira, no site http://dom.manaus.am.gov.br . Segundo a secretária municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), Luiza Bessa Rebelo, coordenadora do certame, os candidatos poderão, na quinta e na sexta-feira, 8 e 9, entrar com recursos acerca do resultado, por meio de formulário online, no site do Ibade.

A secretária destaca ainda que apenas os candidatos que possuem pós-graduação entregam documentação nesta fase. “Aqueles que não entregaram documentação para avaliação não pontuaram nesta fase e permanecem com a pontuação da prova. Já aqueles que entregaram documentos nesta fase, receberam pontuação pelos títulos agregando à nota da prova, de acordo com o edital”.

Conforme o cronograma do concurso, o resultado dos recursos da fase de avaliação de títulos e também o resultado final do concurso serão divulgados no próximo dia 15 de março e a convocação dos aprovados será imediata.

