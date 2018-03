Troca de tubulação de 4 décadas interdita Djalma Batista nesta sexta

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta quarta-feira (7), os procedimentos técnicos para realizar a intervenção na avenida Djalma Batista, na próxima sexta-feira (9), a partir das 9h. A medida faz parte do cronograma de obras estipulado pelo prefeito Arthur Virgílio Neto para a substituição da rede de drenagem de quase 40 anos e que passa debaixo da avenida.

Os trabalhos foram iniciados com a retirada dos postes de iluminação pública por parte da Eletrobras Amazonas Energia. A obra é de grande importância e se faz necessária para evitar prejuízos maiores, uma vez que a rede não suporta mais o volume das águas das chuvas e coloca a via sob risco iminente de desabamento.

“Com a ação preventiva da prefeitura, vamos evitar mais prejuízos, como o comprometimento da estrutura da avenida e também dos empreendimentos comerciais localizados na via”, afirmou o prefeito em exercício e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta.

Todos os procedimentos iniciados nesta quarta (7), contam com o apoio e suporte técnico de órgãos municipais e das empresas Amazonas Energia e Cigás. A intervenção na avenida Djalma Batista foi bastante estudada e discutida entre os órgãos municipais, prestadoras de serviços e comerciantes da área.

Duas etapas da obra já foram concluídas. A primeira, que ocorreu no trecho da avenida Djalma Batista com a rua Pará, foi executada no mês de fevereiro. A outra fase atingiu a rua Rio Javari.

De acordo com a Seminf, o trabalho é de grande importância para evitar prejuízos futuros. | Foto: Alexandre Fonseca/ Semcom

A ação faz parte de um pacote obras da prefeitura e vem executando a troca de toda rede de drenagem do local, de quase 40 anos de uso. Nesta nova etapa, a equipe de pronta-resposta da Seminf deverá fazer a troca de um tubo, identificado como Armco, na travessia que interliga uma rede de fast-food até uma loja de departamento.

O prefeito em exercício Marcos Rotta, explicou que será feita uma escavação para a colocação de rede nova e a retirada do tubo Armco, com isso garantir mais segurança à população que circula naquele perímetro.

“Com essas chuvas, a situação dessa tubulação, que está com o prazo de validade mais que vencido, piorou. E, por determinação do prefeito Arthur Neto, daremos celeridade a essa etapa. Vamos iniciar uma ação contínua na via já partir desta sexta-feira e iremos trabalhar de forma ininterrupta, para evitarmos ao máximo os transtornos para cidade”, destacou Rotta.

Os trabalhos deverão ser feitos em parceria com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), além da Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), Eletrobras Amazonas Energia e a prestadora de serviços de telefonia da Oi.

Desvios no trânsito

A partir das 9h da sexta-feira (9), a avenida Djalma Batista, Zona Centro-Sul, será interditada no trecho entre as ruas Pará e João Valério, nos dois sentidos de tráfego, para a execução dos trabalhos de recuperação da rede de drenagem profunda da área. Os condutores que seguem pela Djalma Batista poderão desviar do trecho interditado fazendo os seguintes desvios:

Sentido bairro/Centro: entra à direita na rua João Valério, acessa à esquerda na alça de retorno da rua Bernardo Guimarães (após a Constantino Nery), segue pela rua Pará para chegar na Djalma Batista e seguir em direção ao Centro.

Sentido Centro/bairro: A rua Pará estará com trânsito liberado. Portanto, o condutor poderá acessar a Pará e entrar à esquerda nas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira para ter acesso à rua João Valério e, assim, chegar à avenida Djalma Batista para seguir no sentido Bairro.

Os acessos estarão sinalizados com placas indicativas dos desvios e agentes do Manaustrans estarão monitorando o tráfego. A principal orientação é para que os condutores busquem rotas alternativas e evitem trafegar na Djalma Batista durante as obras.





