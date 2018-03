Universitários denunciam obra inacabada da biblioteca da UEA

Manaus - A paralisação da obra de uma biblioteca na Escola Superior de Tecnologia (EST) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), localizada na avenida Darcy Vargas, no Parque 10, na Zona Centro-Sul, foi alvo de denúncias feitas por universitários ao EM TEMPO.

Sem trabalhadores no local no momento, a situação deixou os estudantes revoltados, com a falta de um local adequado para estudar ou realizar empréstimos de livros.



Um dos estudantes, que preferiu não se identificar por medo de represálias por parte da reitoria, explicou que a obra está paralisada há um bom tempo. Segundo ele, havia informação de que o trabalho seria concluído no final de fevereiro, mas tal não aconteceu. "O que nós estamos pedindo é uma explicação do porquê a obra estar paralisada. Isso está prejudicando aos estudantes que estão sem local de estudo", explicou o universitário.



Leia também: Troca de tubulação de 4 décadas interdita Djalma Batista nesta sexta

Todo o material para a reforma está espalhado pelo pátio | Foto: Divulgação

O problema, segundo o estudante, ainda é maior, tendo em vista que a biblioteca improvisava pela universidade, em uma sala de aula, não atende a demanda diária dos alunos. "Eles colocaram todos o acervo em um local pequeno, sem o mínimo de estrutura. O atendimento deixa a desejar, temos que esperar muito tempo para poder pedir um livro emprestado", completou.

Na página da UEA, no Facebook, os alunos aproveitam para realizar reclamações por meio de comentários em postagens. Um dos comentários denunciam também a situação dos banheiros da instituição e dos bebedouros, que estariam sem condições de uso.

Prédio deve receber equipamentos modernos depois de remforma | Foto: Divulgação

Resposta



Procurada pela equipe do EM TEMPO, a assessoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), informou que a obra realizada na biblioteca da Escola Superior de Tecnologia (EST) segue dentro do cronograma estabelecido pela instituição. O objetivo da intervenção, ainda segundo a assessoria, é modernizar e melhorar as condições da biblioteca da instituição, assim como já foi feito na Escola Superior de Ciências Sociais (ESO) e Escola Superior de Ciências Da Saúde (ESA).

A assessoria explicou que, devido o horário, não poderia informar a data de término da obra, no momento paralisada por questões técnicas, pois seria necessário falar com o engenheiro responsável, mas que há todo um empenho por parte da UEA para que a construção seja concluída o mais rápido possível.

Leia mais:



Manaus vai ter feira de pescado permanente na semana da Páscoa

Precisando de crédito? Programa 'Crédito Solidário' atende na Zona Sul

Economia brasileira perde mais de R$ 2 bi com mortes femininas