Pai denuncia que filha sumiu após sair com namorado no Lago Azul

O pai diz que o namorado da filha é um jovem de 22 anos envolvido com o tráfico de drogas | Foto:

Manaus – Vista por último na garupa da motocicleta do namorado, no dia 1° de março, no bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus, a adolescente Ingrid Celeste dos Santos de Oliveira, de 14 anos, está desaparecida há 7 dias. Familiares e amigos da jovem procuram incansavelmente por Ingrid, porém ainda não receberam notícias sobre o paradeiro dela.

O motorista Anselmo de Oliveira Filho, de 40 anos, pai da jovem afirma que a última vez que teve notícias da filha, ela estava na casa da avó, localizada da Alameda A, bairro Lago Azul, Zona Norte, por volta das 18h. “Ela chegou da escola, foi até à nossa casa, mas como não havia ninguém, foi para a avó”, relembrou.

Leia também: Jovem de 20 anos é executado com tiros na cabeça em beco no Mutirão

Na casa da família moram os pais da moça e as duas irmãs mais novas, porém, quando Ingrid chegou em casa os pais ainda estavam no trabalho e as irmãs mais novas estavam na escola. “Ela também estudava com as irmãs, no colégio militar, mas foi expulsa no início do ano, desde que começou a namorar esse rapaz”, disse o pai.

Sobre o relacionamento, o pai diz que o namorado da filha é um jovem de 22 anos, que possuí envolvimento com o tráfico de drogas, e foi o responsável pela mudança de comportamento da filha, que, inclusive, levou a jovem a ser expulsa do antigo colégio em que estudava. “Ele é metido com tráfico de drogas e desde que minha filha começou a namorar com ele mudou completamente o comportamento em casa e na escola”, revela o motorista.

Em um boletim de ocorrência registrado pelo pai da desaparecida na última sexta (2), consta que a jovem fugiu da casa da avó. Ainda de acordo com familiares, as informações que circulam é que a jovem foi vista pela última vez na rua 4, também no bairro Lago Azul, na garupa de uma motocicleta.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Ingrid pode entrar em contato com a família pelo número: (92) 99531-8347 e falar com Anselmo (pai), ou com Eucimara dos Santos, pelo número (mãe) no número: (92) 99437-9836. Para ajudar na identificação, o pai da jovem informa que ela tem uma tatuagem no ombro esquerdo.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Manaus é uma das cidades mais violentas do mundo, diz pesquisa

Caixa abre vagas de estágio para ensino médio, técnico e superior

Presa suspeita de decapitar traficante no Viver Melhor, diz polícia