Defensoria Pública fará atendimento no PAC do shopping Via Norte

Manaus - A partir da próxima segunda-feira, dia 12 de março, a população vai poder agendar por telefone, via Disk-129, o atendimento na unidade descentralizada da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do Shopping Manaus ViaNorte, na zona norte de Manaus.



O local, que atende às questões da área de família para quem mora nessa região da cidade, foi escolhido para ser a segunda unidade da PDE-AM a receber o novo modelo de atendimento, que visa eliminar as filas em todas as unidades da instituição.

A ligação é gratuita e, a partir desta data, a unidade passará a atender somente por agendamento via Disk 129.



Agendamentos



Inicialmente, serão agendados 60 atendimentos por dia, de segunda à quinta-feira, das 08h às 14h. As sextas-feiras serão reservadas para as audiências de conciliação e retornos. O número de vagas pode aumentar, após o período de testes.

O projeto pretende acabar com as filas e esperas por um atendimento, que passará a ser realizado mediante agendamento com hora marcada.



Conforme o coordenador do Disk-129, defensor público Thiago Nobre Rosas, os assistidos que procurarem a unidade do PAC Via Norte na próxima segunda-feira serão orientados a ligar para o Disk-129 para fazer o agendamento.

