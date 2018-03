Encontro de medicina será realizado em Manaus

Manaus - As novas regras para funcionamento das clínicas populares; os números da demografia médica; questões ligadas à qualidade e à expectativa de vida dos médicos; a defesa do Sistema Único de Saúde (SUS) e do ensino médico de qualidade; atualização dos critérios para o diagnóstico de morte encefálica no Brasil e seu impacto no transplante de órgãos no País; o avanço da telemedicina e o uso de prontuário eletrônico.

Esses são alguns dos temas que compõem a programação do 1º Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina de 2018 (IENCM 2018), que acontece entre os dias 13 e 15 de março, em Manaus (AM). Participam do encontro representantes dos 27 Conselhos Regionais e do CFM. Também estarão presentes especialistas convidados, que farão exposições sobre alguns dos temas da programação.

Diante dos assuntos em discussão, os jornalistas interessados poderão solicitar porta-vozes do CFM. Ressalte-se que o acesso a atividades e exposições está restrita aos médicos inscritos, salvo durante a solenidade de abertura. No entanto, as assessorias de imprensa do CFM e do CRM ficam à disposição para articular as entrevistas necessárias.

