Mulher esmagada por ônibus conseguiu salvar irmã e mãe antes de morrer

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um ônibus da linha 329, do Transporte Público, causou a morte da técnica de enfermagem Tatiana Oliveira, de 43 anos, no fim da manhã desta sexta-feira (9), por volta de 11h, na rua Monsenhor Assis Peixoto, conjunto João Paulo 2, no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus. A vítima tinha dois filhos, um adolescente de 15 anos e uma criança de cinco anos.

A mulher estaria no bairro junto com familiares para tratar sobre assuntos relacionados a um terreno. Ela era moradora do bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da capital, e ao perceber a aproximação do veículo ainda teve reação para empurrar a mãe, uma idosa de 77 anos, e a irmã evitando, assim, que elas também fossem atingidas pelo ônibus.

A mãe da vítima, uma idosa de 77 anos, ficou extremamente abalada com o acidente da filha | Foto: Janailton Falcão

"Ela ainda tentou se mexer, mas só conseguiu nos empurrar", informou uma irmã da vítima, identificada epenas como Almira, de 37 anos, que testemunhou a morte da técnica em enfermagem.



O motorista do veículo, que não teve o nome divulgado, foi detido por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária e encaminhado para o 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde prestará esclarecimentos sobre o acidente.

O ônibus vinha em alta velocidade quando ocorreu o acidente | Foto: Janailton Falcão

Segundo a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), uma equipe de resgate foi acionada para o local, às 11h10, para auxiliar na remoção do corpo da vítima. No local, uma equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima.



Testemunhas informam que o motorista do ônibus perdeu o controle da direção do veículo, colidiu em um poste de energia elétrica. Uma equipe do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) também foi acionada para o local.

Moradores da rua dizem que é costume de motoristas dessa empresa andar em alta velocidade | Foto: Janailton Falcão

Sindicato



Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) informou que a empresa Açaí Transportes está prestando toda assistência necessária aos familiares da vítima.

"A empresa lamenta o ocorrido e informa que vai apurar as causas do acidente".



Colaborou: Daniel Landazuri e Elias Pedroza

