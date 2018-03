Funcionários da saúde reclamam de 4 meses de salário atrasado

Manaus - Auxiliares de serviço geral e enfermeiros do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas (Icam) estão com os salários atrasados há quase quatro meses. Funcionários que entraram em novembro de 2017 dizem ter recebido apenas o primeiro salário. Além disso, eles também afirmam que quando tentam entrar em contato com a empresa, os responsáveis reagendam a data do possível pagamento.

"A última desculpa foi de que o dono da empresa estava doente. Não aguentamos mais esperar. A única coisa que temos é o vale-transporte que eles pagam em dia só para não deixarmos de ir trabalhar. É uma injustiça muito absurda", lamenta o funcionário de 35 anos que atua como serviços gerais e que preferiu não identificar por medo de represálias.

Dívidas atrasadas, cobranças de juros e o desespero desenfreado à procura de manter o pão na mesa são preocupações constantes dos funcionários do Icam, relata o homem. "A empresa Limpa Mais é conhecida por esses atrasos. Depois da contratação de empregados no dia 6 de novembro, eles nunca mais apareceram aqui no hospital", termina.

Uma outra funcionária de 31 anos, que também pediu para não ser identificada, relatou que uma situação parecida aconteceu em outra unidade hospitalar da cidade, no ano passado.

"O pessoal de serviços gerais e alguns enfermeiros do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto também sofriam com os atrasos. Minha mãe e irmã trabalhavam lá e, após os funcionários reclamarem em manifestação, foram demitidos pela empresa. Aqui, todo mundo tem medo de reclamar por causa disto. Até tentamos contato direto com a empresa, mas os encarregados dele sempre o encobrem", falou.

A funcionária explicou que o pagamento é feito em espécie, com o salário sendo entregue pessoalmente pelo dono da empresa. No próximo dia 20 de março, ela diz, vai completar quatro meses sem receber qualquer parte salarial, além de acumular desculpas enganosas da empregadora. "Disseram que o pagamento de dezembro ia cair junto com o salário de janeiro. Agora, falaram que o do mês de janeiro que irá integrar o de dezembro. É uma confusão que só amontoa o nosso pagamento, mas nunca temos sinal de receber ele. A última data para quitação das dívidas da empresa era na semana passada, mas a única notícia que recebemos foi que o responsável estava com problemas pessoais e não conseguiu repassar o nosso dinheiro", completa.

Susam

A empresa Limpa Mais é a contratada pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam), responsável por empregar agentes de limpezas em algumas unidades de saúde na capital. Em nota, a secretaria informou que está enfrentando uma crise financeira deixada por gestões anteriores, mas que está pagando as devidas pendências. No caso da empresa Limpa Mais, a licitação perdurou no governo suplente com a prestação de serviços.

"O repasse do dinheiro às empresas de dívidas de anos anteriores está sendo feito mensalmente, junto com o pagamento dos meses atuais de serviço. O repasse aos servidores é encargo das empresas, contudo, sempre as advertimos neste sentido", disse no documento.

A reportagem tentou contato com a empresa por telefone, mas não obteve respostas.

