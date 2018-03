Primeira horas de interdição deixam fluxo pesado na Djalma Batista

Manaus - Começou a valer a partir desta sexta-feira (9) a interdição da avenida Djalma Batista. O anúncio da obra foi feito na quinta-feira (8) pelo prefeito em exercício, Marcos Rotta, acompanhado do chefe da Casa Civil de Manaus, Arthur Bisneto, durante visita ao trecho da avenida onde foram iniciadas as obras de troca da rede de drenagem que estão em uso há quase 40 anos.



O motorista Carlos Luiz usou a avenida nesta sexta e contou como estava o trânsito no local. "Passei por volta das 10h da manhã e senti que o fluxo do trânsito estava muito pesado. Vi muita gente na faixa azul. Demorei quase 40 minutos para chegar no meu trabalho, foi quando fiquei sabendo que tinha uma obra na Djalma. Na hora do almoço foi a mesma coisa, passei quase 1h para chegar em casa e almoçar"., disse.

Uma senhora que também passou próximo ao local relatou que perdeu sua consulta por conta do trânsito. "Eu tinha uma consulta médica marcada para as 9h e acabei tendo que reagendar. É um transtorno que a gente passa. Acaba fazendo com que a gente perca nossos compromissos", comentou.

Segundo informou a assessoria da secretaria municipal de Infraestrutura, são aproximadamente 100 homens e mais de dez retroescavadeiras para dar celeridade aos serviços previstos para serem concluídos até a noite da próxima segunda-feira (12).

Estudo

De acordo com o prefeito, a intervenção da avenida se deu após um estudo e que foi discutido entre os órgãos municipais, prestadoras de serviços e comerciantes da área. Duas etapas da obra já foram concluídas. A primeira ocorreu no trecho que compreende a avenida Djalma Batista e a rua Pará, que foi executada no mês de fevereiro. A outra fase atingiu a rua Rio Javari.

Marcos Rotta afirma que a obra é uma determinação do Prefeito Arthur Neto e tem um caráter preventivo já que a tubulação está vencida. "A obra é extremamente necessária, porque a tubulação é antiga, tem mais de trinta anos. E nesse período foi feita uma canalização de um igarapé. Na época era a tecnologia mais moderna que se tinha. E hoje (quinta) nós precisamos levar em consideração a segurança desses estabelecimentos comerciais que aqui estão e a segurança da Djalma Batista", disse.

O prefeito em exercício e secretário municipal de infraestrutura (Seminf), Marcos Rotta, esteve no local na quinta para anunciar a obra. | Foto: Marcelo Cadilhe

Rotta a informou ainda que uma especie de mutirão será montado para agilizar na conclusão das obras. "Vamos fazer um mutirão para trabalhar em regime permanente, 24 horas por dia. A determinação do prefeito é que as obras iniciem e só saiamos daqui assim que nós finalizarmos a obra", disse.

Nesta nova etapa, a equipe da Seminf deverá fazer a troca de um tubo, identificado como Armco, na travessia que interliga uma rede de fast-food até uma loja de departamento.



Desvios no trânsito

Trecho interditado conta com fiscalização do Manaustrans nos períodos de grande fluxo. | Foto: Marcelo Cadilhe

Pelo menos 34 linhas de ônibus que passam pela Avenida Djalma Batista devem ser desviadas, devido a obra. O Superintendente Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Franclides Corrêa Ribeiro, explica como deverá ocorrer essas mudanças no trânsito. "Os condutores que estiverem vindo do sentido bairro/Centro, deverão entra à direita na rua João Valério, em seguida acessa à esquerda na alça de retorno da rua Bernardo Guimarães (após a Constantino Nery), depois segue pela rua Pará para chegar na av. Djalma Batista em direção ao Centro" relatou

"Já quem está vindo do sentido Centro/bairro: A rua Pará estará com trânsito liberado. Portanto, o condutor poderá acessar a Pará e entrar à esquerda nas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira para ter acesso à rua João Valério e, assim, chegar à avenida Djalma Batista para seguir no sentido Bairro" explicou Franclides.

Faixa Azul liberada

Faixa azul da avenida Constantino Nery será liberada durante a realização das obras na Djalma. | Foto: Marcio Melo

O Superintendente da SMTU, Franclides Corrêa, informou ainda que durante o tempo que a Djalma batista estiver interditada por conta das obras, a Faixa azul da avenida Constantino Nery estará liberada. A secretaria também estuda a implementação de paradas de ônibus improvisadas, para a população.

