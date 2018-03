Mini Vila Olímpica abre inscrições de natação para PCDs

Manaus - Estão abertas as inscrições para natação destinada à Pessoas Com Deficiência (PCDs). As aulas iniciam no próximo sábado (3), na Mini Vila Olímpica Jair Sampaio, localizada na avenida Luís de Camões, Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. As atividades são oferecidas pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

As aulas poderão ser feitas de 8h às 9h e de 9h às 10h, tudo com acompanhamento dos responsáveis para as práticas das atividades. Além da natação o espaço também oferecerá aulas de hidroginástica, tudo de forma gratuita.

Os interessados às vagas precisam apresentar na administração da Mini Vila Olímpica Jair Sampaio, cópias do RG, comprovante de residência, 2 fotos 3x4, atestado dermatológico, laudo médico para pessoas acima de 40 anos e atestado dermatológico do acompanhante.

De acordo com a gerente de políticas públicas da Semjel, Vládya Bessa, as atividades serão oferecidas pela primeira vez na Mini Vila Olímpica do Santo Antônio. “Essa é a primeira vez que está sendo realizada aula de natação para PCDs aqui na Mini Vila Olímpica e esperamos contar com a participação de todos os interessados. Lembramos ainda que teremos outras atividades para quem não for PCD”, finalizou.

