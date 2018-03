Obras na Djalma devem estar prontas na terça-feira (13)

Manaus - A obra emergencial de uma da avenidas mais trafegadas da cidade, a Djalma Batista, na Zona Centro-Sul, está com previsão de término para essa terça-feira (13). A colocação dos 40 metros de tubulação para o escoamento do igarapé que permeia a via interditou o trânsito desde às 9h de sexta-feira (9) alterando a rota de veículos particulares e do transporte público coletivo.

A estimativa de término foi indicada pelo secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto. "Fomos pegos de surpresa como os cidadãos, também, contudo, equipes de trabalho estão sendo mobilizadas 24 horas por dia, com trabalho ininterrupto. Ainda assim, estamos sujeitos às condições climáticas da cidade. Com uma hora de chuva é uma hora perdida para chegar ao prazo final. Se São Pedro deixar, no máximo, em dois dias a obra estará completa", garante.

Um muro de concreto foi encontrado durante as escavações. | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Com nove metros de tubos já instalados até a manhã deste domingo, a equipe de trabalhadores encontrou dificuldades no andamento da obra. Por ser uma construção antiga, com cerca de 40 anos, o solo da avenida estava cedendo devido a contínua passagem de água pluvial (da chuva) e fluvial (do igarapé). Um muro de concreto para a contenção da água foi encontrado nas escavações, o que mudou a rota inicial da construção.

"Se São Pedro deixar, nós terminamos até terça", falou o secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto | Foto: Nicolas Daniel Marreco

"Estamos acompanhando a obra passo a passo e desviando de todos os percalços possíveis. A tecnologia que percebemos desta obra era a disponível na época, mas não serve mais para agora. A prefeitura não é rica, mas é bem gerida e isso permite com que busquemos alternativas viáveis para esta construção com o mínimo de transtorno possível", avalia o secretário.

Devido a construção, novas rotas alternativas de trânsito foram criadas. | Foto: Nicolas Daniel Marreco

O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) e conta com a parceria com os órgãos como o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans), a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU), Companhia de Gás do Amazonas (Cigás), Eletrobras Amazonas Energia, da Defesa Civil do Município e a prestadora de serviços de telefonia Oi.

Desvios



O trecho fechado entre as ruas Pará e João Valério, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, nos dois sentidos de tráfego, ocasionou o desvio para os condutores que passarem no local. As rotas alternativas, para quem segue no sentido bairro - Centro, é entrar à direita na rua João Valério e entrar no retorno viário da rua Bernardo Guimarães (após a Constantino Nery). Para quem trafega no sentido Centro - bairro, a opção de entrada fica na rua Pará e converter à esquerda nas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira para ter acesso à rua João Valério e, assim, prosseguir no trecho restante da avenida Djalma Batista.

Dos 40 metros de tubos a serem implantados, 9 já foram colocados desde sexta-feira. | Foto: Nicolas Daniel Marreco

Os acessos estarão sinalizados com placas indicativas dos desvios e agentes do Manaustrans estarão monitorando o tráfego. A principal orientação é para que os condutores busquem rotas alternativas e evitem trafegar na Djalma Batista durante o período das obras.



A Faixa Azul – faixa exclusiva para circulação de transporte público coletivo ou individual – da avenida Constantino Nery, para onde irão convergir todas as linhas de ônibus e parte do tráfego de veículos, segue liberada para circulação de todos os veículos durante todo o período de execução da obra.

