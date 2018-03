Sobe para cinco número de casos suspeitos de sarampo, em Manaus

Manaus - Subiu para cinco o número de casos suspeitos de sarampo em Manaus, sob investigação da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). O mais recente foi identificado na manhã de sábado (10). Todos são crianças, moradoras da Zona Norte, sendo duas do sexo masculino e três do sexo feminino, com idades que variam de quatro meses a um ano, portanto, ainda não imunizadas contra a doença.

O Ministério da Saúde preconiza a aplicação da primeira dose da vacina tríplice viral (VTV) a partir de um ano de idade, apenas.



Os técnicos da secretaria observaram as pessoas com as quais o paciente teve contato, se houve deslocamento para fora da cidade e/ou bairro onde mora, caderneta de vacinação de todas as pessoas que tiveram contato com o doente, além de fazer a vacinação seletiva.

Prevenção

Na manhã de sábado, técnicos do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) e Núcleo de Imunização, ambos do Departamento de Vigilância Ambiental e Epidemiológica (DEVAE), do Distrito de Saúde Norte (DISA Norte) e da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) estiveram reunidos para traçar a estratégia de “varredura” em todo o território de abrangência do distrito, uma intensificação vacinal que deve começar ainda essa semana. Essa ação incluiu o mapeamento de toda a área, definindo os quarteirões e suas dimensões, para que as equipes da Semsa façam o trabalho de vacinação casa a casa.

Leia também: Obras na Djalma devem estar prontas na terça-feira (13)

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a zona Norte de Manaus tem cerca de 500 mil habitantes. Os casos em investigação ocorreram no Santa Etelvina (2), Monte das Oliveiras (2) e Comunidade São João, no KM 04 da BR-174 (1).

Os profissionais da secretaria encarregados de fazer esse trabalho estão sendo orientados, inclusive, a observar a existência de possíveis casos de doenças exantemáticas que ainda não tenham sido notificados.

Reforço da vacina

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, transmissível, causada por vírus. É de notificação compulsória imediata. Desde o início da semana, ações de vacinações contra o sarampo em todas as 185 salas de vacina da cidade, sendo 183 nas Unidades Básicas de Saúde do município e duas particulares.

O reforço considera os alertas emitidos pela Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde (MS), inclusive em conjunto com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), referente ao surto de sarampo no Estado de Bolívar, na Venezuela, fronteira com Roraima, informando a notificação de 857 casos suspeitos de sarampo, com a confirmação de 465 casos.

Orientações à comunidade

A Semsa orienta a população a receber as equipes quando tiver início o trabalho de vacinação; que deixe à mão as cadernetas de vacinação dos moradores, principalmente das crianças; que siga as orientações recebidas dos técnicos; que informe, caso haja suspeita de sarampo ou rubéola em algum morador; e, no caso de pais com crianças menores de um ano de idade, que evitem locais de muita aglomeração, como shoppings, feiras, praças e etc.

Leia mais

Polícia prende quadrilha com drogas em Parintins

Comércio de notas falsas avança nas redes sociais

Amazonenses se preparam para o Campeonato Brasileiro de Luta Olímpica