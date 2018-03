Faixa Azul da Torquato é liberada durante obra na Djalma Batista

Manaus - Desde às 9h desta segunda-feira (12), a “Faixa Azul” da avenida Torquato Tapajós está liberada nos dois sentidos da via, para circulação de veículos de passeio. As vias permanecem liberadas até o final da obra de implantação da rede de drenagem profunda que interditou, temporariamente, a avenida Djalma Batista.

A Torquato Tapajós está sendo monitorada por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) para orientar os condutores a utilizarem todas as faixas da via e, assim, dar mais fluidez à circulação dos veículos.

Leia também: Obras na Djalma devem estar prontas na terça-feira (13)

Além da Torquato, também estão liberadas as faixas segregadas das avenidas Constantino Nery, Mário Ipiranga (Recife) e Umberto Calderaro (Paraíba).

Término das obras

A obra emergencial de uma da avenidas mais trafegadas da cidade, a Djalma Batista, na Zona Centro-Sul, está com previsão de término para terça-feira (13). A colocação dos 40 metros de tubulação para o escoamento do igarapé que permeia a via interditou o trânsito desde às 9h de sexta (9) alterando a rota de veículos particulares e do transporte público coletivo.

A estimativa de término foi indicada pelo secretário da Casa Civil, Arthur Bisneto.

"Fomos pegos de surpresa como os cidadãos, também, contudo, equipes de trabalho estão sendo mobilizadas 24 horas por dia, com trabalho ininterrupto. Ainda assim, estamos sujeitos às condições climáticas da cidade. Com uma hora de chuva é uma hora perdida para chegar ao prazo final. Se São Pedro deixar, no máximo, em dois dias a obra estará completa", garante.

Desvios

O trecho fechado entre as ruas Pará e João Valério, no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul, nos dois sentidos de tráfego, ocasionou o desvio para os condutores que passarem no local. As rotas alternativas, para quem segue no sentido bairro - Centro, é entrar à direita na rua João Valério e entrar no retorno viário da rua Bernardo Guimarães (após a Constantino Nery).

Para quem trafega no sentido Centro - bairro, a opção de entrada fica na rua Pará e converter à esquerda nas ruas Rio Jutaí ou Rio Madeira para ter acesso à rua João Valério e, assim, prosseguir no trecho restante da avenida Djalma Batista.

