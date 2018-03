Moradores protestam por três dias sem água no Aleixo, em Manaus

Moradores montaram uma barricada em uma das ruas do bairro | Foto: Divulgação

Manaus – Devido a problemas com o fornecimento de água, cerca de 35 moradores da rua Huascar de Angelim, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, realizaram um protesto, na manhã desta segunda-feira (12), por volta das 7h. Na ocasião, o grupo montou uma barricada e chegou a atear fogo em alguns pneus e bloquear a via.



Policiais militares da 16ª Companhia Interativa de Polícia (Cicom) foram chamados para fazer o policiamento no local e garantir que o protesto não se tornasse violento. Durante a manifestação, os moradores do bairro chegaram a parar o trânsito na rua com pedaços de pau e pneus em chamas. De acordo com alguns dos manifestantes, o fornecimento de água nas casas está com problemas há pelo menos três meses.



Leia também: Homem embriagado mata amigo em frente centro de reabilitação em Manaus

A Manaus Ambiental informou, por meio de nota, que várias equipes técnicas já trabalham desde a última sexta-feira (9) e durante a madrugada desta segunda (12) para restabelecer o fornecimento de água naquela área da cidade.

O protesto iniciou por volta das 7h da manhã | Foto: Divulgação

O problema das ruas Gabriel Gonçalves, Nova e Parintins já foi resolvido, diz o órgão. Em relação à rua Huascar Angelin e ao beco Orion ainda é preciso passar pela fase de verificação no local, para ser solucionado por todo o dia de hoje, informa a concessionária de água.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:



Em festa de criança, homem armado esfaqueia irmãos à procura de esposa

Ex-detento é executado com quatro tiros em Flores

Homem é morto a facadas em parada de ônibus no Jorge Teixeira