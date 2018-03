Sindicato visita escolas públicas e chama professores para paralisação

Manaus - O grupo do Sindicato dos Professores e Pedagogos das Escolas Públicas de Educação Básica de Manaus (Asprom) está visitando as principais escolas públicas da cidade durante esta segunda-feira (12) para convidar servidores da educação a aderirem a uma paralisação emergencial, prevista para ocorrer nesta terça (12). Além disso, uma greve geral dos servidores de Manaus e de 12 municípios do Amazonas pode acontecer na quarta (14), segundo a entidade.

A principal reivindicação é o reajuste salarial, que não acontece há quatro anos, de acordo com o presidente da Asprom, Lambert Melo. A classe disse que espera a reposição salarial de 35% referente aos anos de 2014 a 2018. "Não aguentamos mais quatro anos sem o reajuste. Estamos tentando negociar com o Governo desde o dia oito de fevereiro, mas não tivemos nenhum retorno. Conforme os editais, calendários e cartas abertas que emitimos, damos um prazo até terça-feira (13) para o governador nos dar uma proposta de reajuste", falou.

Intitulada pelo sindicato como paralisação de advertência, o movimento deve atingir os três turnos de trabalho das escolas estaduais. Na quarta-feira, uma audiência pública está marcada às 11h na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) para a discussão da pauta. Melo diz que o principal motivo é conseguir reforço político na luta dos trabalhadores. "Vamos buscar alternativas políticas, recorrendo a deputados estaduais que nos apoiem. Os deputados José Ricardo, Luiz Castro e Alessandra Campelo são os nomes que esperamos nos apoiarem na luta", explicou.

Greve geral

Na quarta à tarde, ele diz que uma assembléia está prevista para ocorrer às 16h na sede da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fetracom), no bairro Aparecida, Zona Sul, para a votação coletiva da greve geral. Se a maioria dos votos concordar com a proposta do sindicato, a paralisação de professores e pedagogos vai seguir sem previsão de término.

"A nossa expectativa é de que metade da rede estadual se engaje nesse protesto. Acreditamos que o Governo quer pagar o dissídio da nossa data-base no mês de abril que, segundo a lei eleitoral, já será proibido qualquer reajuste salarial acima da inflação. É uma manobra absurda. Os servidores em Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Coari, Codajás, Careiro da Várzea e de mais seis cidades vão se juntar a nós. O nosso sindicato formal ainda é reconhecido pelo Governo, mas não responde mais pela categoria. Após tantas manobras políticas deles, tivemos que tomar uma iniciativa que funcionasse para nós", termina.

Seduc

A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino (Seduc) informou, por meio de nota oficial, que o movimento da classe é ilegal e impróprio. "A única ponte entre o Estado e os servidores é por meio do sindicato respaldado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Uma greve, prevista por lei, deve ser avisada com no mínimo 70 dias de antecedência. Como não há alguma autorização prévia para os funcionários, iremos tomar medidas responsáveis a toda ação que prejudique a rede de ensino na capital e nos municípios. Se um grupo pequeno decide agir por conta própria, as consequências também serão aplicadas", falou a assessoria.

Edição: Isac Sharlon

