Seped irá emitir diariamente vias de carteira de identidade em Manaus

Manaus - A partir desta segunda-feira (12), a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Seped) e o Instituto de Identificação Anderson Conceição de Melo da Policia Civil (PC-AM), órgão integrante da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), passam a oferecer a emissão da 1ª e 2ª vias da carteira de identidade (RG), na sede da Seped.

O atendimento é realizado das 8h às 11h, de segunda a sexta. O serviço pode ser solicitado por pessoas com deficiência, familiares, responsáveis e cuidadores, devidamente comprovados. Outra novidade é o atendimento em domicilio de pessoas acamadas ou com dificuldades de locomoção.

Para solicitar o serviço, basta realizar um prévio agendamento no setor de cadastro da Seped (avenida Mário Ypiranga Monteiro, nº 1.600, Adrianópolis, zona centro-sul). A primeira via do documento será expedida na hora. Já a segunda via deverá ser entregue em um prazo de até 10 dias.

Libras

A Seped dispõe um espaço acessível para usuários de cadeiras de rodas, órteses e próteses e pessoas com mobilidade reduzida, o atendimento presencial na Seped conta com intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais) para pessoas surdas, sinalização tátil destinado às pessoas cegas e fácil acesso, com uma parada de ônibus em frente do órgão, sinalização sonora, que garante a travessia segura e uma equipe de técnicos, preparados no atendimento humanizado à pessoa com deficiência.

Segundo Martha Vital, gerente de atendimento e cadastro de pessoas com deficiência, o serviço visa dar mais apoio às pessoas com deficiência e seus familiares. “Estamos contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Sabemos que, em muitos processos que envolve a concessão de benefícios, atendimento de saúde e contratação de trabalho, o RG é um dos principais documentos solicitados”, disse.

As pessoas interessadas em agendar horário devem ligar para (92) 3878-0499.

Documentos

Os documentos necessários para a emissão de 1ª via são: Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 3 fotos 3X4 padrão para documento; Cópia do CPF; Comprovante de residência atual com CEP (original e cópia), – Água ou luz ou telefone fixo ou fatura de cartão de crédito. O comprovante de residência deverá estar no nome do próprio solicitante, ou dos pais, ou dos avós.

Para a emissão de 2ª Via, são necessários: Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia); 02 (duas) fotos 3X4 padrão para documento; Cópia do CPF; Comprovante de residência atual com CEP (original e cópia), – Água ou luz ou telefone fixo ou fatura de cartão de crédito. O comprovante de residência deverá estar no nome do próprio solicitante, ou dos pais, ou dos avós.





