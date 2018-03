Aulas gratuitas de Capoeira são oferecidas no Morro da Liberdade

Manaus - A equipe socioambiental do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim), em parceria com o grupo Legião Brasileira de Capoeira, iniciará nesta terça-feira (13), a partir das 14h, às aulas gratuitas de capoeira para crianças moradoras dos residenciais Liberdade, Cachoeirinha e Gilberto Mestrinho, estendendo-se às comunidades dos entornos.

A primeira aula será sob o comando do professor André Júlio, que teve seu primeiro contato com as crianças durante as atividades da Colônia de Férias, em janeiro. Nove crianças de cinco a 14 anos já estão matriculadas na turma, que ainda está com as inscrições abertas.

A programação é realizada pela equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Manaus (SRMM) e Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). As aulas serão todas as terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, no bairro Morro da Liberdade, rua São Pedro, Prosamim Liberdade.

