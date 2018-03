Professores da UEA paralisam aulas nesta quarta-feira

Manaus - Em protesto ao descumprimento do Plano de Cargos, Carreira e Remunerações (PCCR), os professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) decidiram paralisar as atividades acadêmicas nesta quarta (14). Segundo a assessoria do Sindicato dos docentes da Universidade do Estado do Amazonas (Sind-UEA), além do PCCR, a greve tem outras razões como perdas salariais acumuladas e também a dificuldade de negociação com o governo do Estado. A decisão foi tomada na última sexta-feira (9), em Assembleia Geral Extraordinária do sindicato.

Os docentes da UEA se alinham com a mobilização de outros setores do serviço público do Estado que irão paralisar no mesmo dia. A programação está prevista para iniciar às 9h, com concentração na Escola Normal Superior (ENS). Às 10h, o grupo segue para a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) onde participa de Audiência Pública que vai discutir as demandas dos docentes. À tarde, às 15h, os professores se concentrarão em frente à sede do Governo do Estado, no bairro da Compensa, para protocolar novo pedido de abertura de negociação - a quarta solicitação somente nesta gestão.

Nesta terça-feira (13), a diretoria do Sind-UEA está mobilizando a comunidade acadêmica (alunos, técnicos e outros docentes) para o ato público por meio de panfletagem em todas as unidades da Universidade, esclarecendo os motivos da paralisação. “Nós convidamos toda a comunidade acadêmica da UEA para juntar-se a nós e reivindicar perdas salariais e também a melhoria da infraestrutura das unidades, na capital e interior”, comentou a presidente do Sind-UEA, Gimima Silva.

Em relação às perdas, os professores reclamam o pagamento do escalonamento programado em Lei para janeiro de 2018; o pagamento dos dissídios de 2015, 2016, 2017 e 2018; o pagamento retroativo do escalonamento programado para janeiro de 2017 e de promoções horizontais e verticais concedidas em dezembro de 2017; o pagamento da gratificação de produtividade acadêmica; além das disciplinas ministradas nos cursos de oferta especial.

