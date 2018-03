Cota única do IPTU com desconto vence nesta quinta-feira

Manaus - Restam dois dias para os contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) aproveitarem o desconto de 10% sobre a cota única do tributo deste ano. Neste exercício, todos os contribuintes têm direito ao abatimento, desde que o imposto seja quitado até a próxima quinta-feira (15).

A primeira parcela do IPTU 2018 também vence no mesmo dia. Nesse caso, o contribuinte pode pagar seu imposto em até 10 parcelas, porém sem o desconto. Conforme explicou o subsecretário de Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Armando Simões, os carnês com as informações de lançamento e as guias de pagamento do IPTU já foram remetidos via Correios.

“Caso algum contribuinte não tenha recebido seu carnê em casa, a segunda via poderá ser emitida no portal de serviços do Manaus Atende, no endereço eletrônico:http://manausatende.manaus.am.gov.br/”, ressaltou.

O contribuinte também tem a opção de ir pessoalmente a um dos postos de atendimento do Manaus Atende, na rua Japurá, Centro, no Shopping Phelippe Daou, zona Leste, ou em qualquer um dos PACs.

Números

Mais de 538,8 mil cadastros tributáveis foram lançados para o exercício de 2018. Na comparação com o ano passado, o cadastro teve um incremento de 5.062 contribuintes. Em cifras, o lançamento gerou R$ 418,9 milhões, R$ 6 milhões a mais que 2017.

Simões estima uma arrecadação de R$ 220 milhões do IPTU 2018, ou seja, 52,5% do valor lançado neste exercício. Segundo o subsecretário, essa marca de arrecadação do imposto é histórica.

Em 2017, por exemplo, dos R$ 412,8 milhões lançados, a Prefeitura de Manaus arrecadou R$ 210,2 milhões, o que representou, aproximadamente, 51% do lançamento.

