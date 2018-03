Motoqueiro fica gravemente ferido em acidente de trânsito no São Jorge

Manaus - Depois de sair do trabalho para fazer uma entrega, o motoboy Felipe de Oliveira Mendonça, de 22 anos, se envolveu em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (13), na avenida São Jorge, na Zona Oeste de Manaus, e ficou gravemente ferido. Testemunhas afirmaram que o motorista do carro estava fazendo um retorno irregular quando atingiu a vítima.

De acordo com a dona de casa Maria Lúcia, o dono do veículo Gol, de placa JWZ-3380, é acostumado a fazer o retorno irregular no local onde aconteceu o acidente.

"Esse homem mora aqui perto de casa e ele sempre faz isso. Nós sempre falávamos que algum dia iria acontecer um acidente. Pronto, agora aconteceu", disse a moradora.

Testemunhas ainda afirmaram que o motorista do Gol saiu de casa e, logo que pegou o lado esquerdo da via, acelerou. Ao se aproximar do local onde faria o retorno irregular, freou bruscamente.

"Ele freou antes de fazer o retorno, foi quando o motoqueiro veio e não conseguiu frear. Ele acabou colidindo com a parte traseira do carro", explicou um homem que viu o acidente e preferiu não se identificar.

Segundo testemunhas, o motorista do carro estava fazendo retorno irregular | Foto: Raphael Tavares

O motorista do carro negou as afirmações feitas pelas testemunhas e disse que estava trafegando normalmente na via quando foi atingido pelo motociclista.

"Eu estava saindo do estacionamento de casa, que fica na mesma via, e, quando peguei o lado esquerdo da faixa, eu fui surpreendido por uma pancada muito forte na parte traseira do carro", disse o condutor do veículo.

Felipe, que estava consciente, porém gravemente ferido, foi atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi imobilizado e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus.

O trânsito no local ficou congestionado e equipes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para orientar os motoristas que passavam na avenida - que é uma das principais vias de acesso da zona Oeste.

