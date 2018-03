Crea-AM fiscaliza obra da prefeitura na Avenida Djalma Batista

Manaus - O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) enviou uma equipe de fiscalização para a obra realizada pela prefeitura de Manaus na Avenida Djalma Batista, uma das principais vias da capital. O presidente do Crea-AM, engenheiro civil Afonso Lins, participou da fiscalização e ressaltou a presença do Conselho em todas as frentes de trabalho com a atuação de profissionais do Sistema Confea/Crea.

“A Câmara de Engenharia Civil debateu sobre esta obra e o Conselho veio presencialmente fiscalizar de perto o trabalho que vem sendo realizado. As ARTs (Anotação de Responsabilidade Técnica) da obra estão regulares. Apenas duas ou três ARTs de cargo e função não estão atualizadas, mas nada que prejudique o andamento dos trabalhos, pois tudo deve ser resolvido ainda nesta semana”, resumiu Afonso Lins.

O presidente do Crea-AM, engenheiro civil Afonso Lins, participou da fiscalização | Foto: Rhenata Guerreiro

Nesta fase da obra, está sendo retirada a antiga tubulação, construída há cerca de 40 anos, que passa por debaixo de uma lanchonete e um posto de gasolina existente no local. Paralelamente, está sendo construída uma caixa coletora de concreto armado para que seja desviada a nova rede. Dessa maneira, a nova tubulação não passará sob as edificações.

O superintendente-adjunto de fiscalização do Crea-AM, Swami Vasconcelos, também participou da ação e conversou com o Sub-Secretário de Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Madson Lino. A Seminf tem executado rotineiramente a substituição e implantação de redes de tubulações de drenagens profundas em todas as zonas geográficas da cidade. O serviço faz parte do cronograma de ações para troca de rede de drenagens, realizado desde o ano passado pela secretaria responsável. Só em 2017, 21 mil metros de tubulação foram trocados em diversas zonas na cidade.

