Greve na segurança poderá ser contida com 'plano B', diz Governo do AM

Manaus- A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) manteve a estrutura padrão de patrulhamento em Manaus na noite desta quarta-feira (14), além de reforçar a presença em terminais de integração de ônibus do transporte coletivo no horário de pico, entre 17h e 19h.



O vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva, afirma que há um plano de contingência para garantir a tranquilidade da população e destaca que o governo mantém o diálogo aberto para ampliar os benefícios e avanços aos policiais militares.



Policiais das 30ª Companhias Interativas Comunitárias de Manaus (Cicoms), além das tropas especializadas do Comando de Policiamento Especializado (CPE) estão de serviço na noite de hoje. As faltas registradas estão dentro da normalidade. No Corpo de Bombeiros, não houve registro de faltas.

“Nós temos uma estratégia de segurança já montada pelo Comando-Geral. Temos o plano B e o plano C para mantermos a ordem e a tranquilidade da população”, enfatizou Bosco Saraiva.

Bosco Saraiva disse que o governo mantém o diálogo aberto para ampliar os benefícios e avanços aos policiais militares | Foto: Divulgação

Desde o início da tarde de hoje, com o anúncio de faltas coletivas por entidades representativas de Policiais Militares, as redes sociais foram inundadas com boatos e notícias falsas.

Para o secretário de segurança, a disseminação dessas notícias é um ato criminoso e tem o objetivo claro de aterrorizar a população. A Secretaria de Inteligência atuará para identificar de onde partiram as notícias falsas.

“É uma irresponsabilidade sem tamanho a propagação de notícias e áudios a respeito disso. Não é a primeira vez que isso acontece. No final do ano foi comum assustarem a população com notícias de tomada da cidade por parte de traficantes, uma coisa que não aconteceu, com rebeliões que não aconteceram”, ressaltou Bosco Saraiva.

Reivindicações

O governador Amazonino Mendes assinou, na última terça-feira (13), 2.096 promoções de policiais militares do Amazonas. Com isso, em cinco meses de gestão, o governo já totaliza 3.293 promoções de policiais militares. Do último ato de promoções, os 2.096, todas foram de praças da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

Conforme a SSP-AM, o patrulhamento da PM foi padrão | Foto: Divulgação

Em fevereiro deste ano, Amazonino Mendes promoveu 1.197 policiais, entre praças e oficiais; pagou R$ 2,7 mil como auxílio-fardamento após sete anos de espera; aumentou em 100% o valor do auxílio-refeição, que passou a R$ 600, e também do auxílio-moradia pago aos policiais que servem no interior do estado, que subiu para R$ 600.

Em relação ao pagamento da data base dos policiais militares, o Governo do Estado ressalta que há uma comissão técnica realizando um estudo específico, de forma que o pagamento seja efetuado até o aniversário da Polícia Militar, em abril deste ano.

O diálogo com os profissionais da segurança continua aberto, afirma Bosco Saraiva. "O governador Amazonino tem atuado de maneira célere e responsável, atendendo as necessidades dos servidores da segurança de melhorias. Em reunião com os representantes, houve o compromisso de analisar as promoções e isso foi feito", disse.

