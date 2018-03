Empresas operam com 100% da frota de ônibus em Manaus nesta quinta

Manaus - "Os ônibus do transporte coletivo de Manaus estão operando com 100% da frota nesta quinta-feira (15)", garante o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Na tarde desta quinta-feira (14), após anúncio de paralisação dos policiais militares, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM)ameaçou recolher dos todos os ônibus das ruas da cidade por medo da falta de segurança. Entretanto, os ônibus não foram recolhidos.

Greve da PM

Mesmo após o anúncio de que 8 mil policiais militares iriam parar as atividades a partir das 19h desta quarta-feira (14), a Secretária de Segurança Pública (SSP) nega a paralisação.

No entanto, segundo o sargento Francisco Pereira, da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), cerca de 3 mil PMs estão fora das ruas por conta da falta coletiva iniciada em protesto contra o atual governo do Amazonas.

De acordo com Francisco Pereira, os policiais que estavam no turno da manhã desta quarta foram impedidos de sair do trabalho para manter o policiamento na rua. "Houve a falta coletiva e os oficiais estão segurando a tropa que teria de sair do serviço para manter o policiamento. Nós esperamos que os oficiais possam liberar os policiais para que eles possam ir pra casa, gozar da folga, depois de um dia intenso de trabalho", explicou.



O policial ainda explicou que pelo menos 80% das Companhias Interativa Comunitárias (Cicom) estão paralisadas em função da falta coletiva. "Os policiais prejudicados pela falta do pagamento da data-base, da falta de promoção, estão descontentes com o governo", disse o sargento.

Os policiais que aderirem à greve estão procurando a Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Bombeiro Militar do Amazonas para serem acolhidos pelos colegas. Ainda na noite desta quarta, a reportagem encontrou cerca de 10 viaturas da PM estacionadas em frente à 26ª Cicom, localizada na rua Vitória Régia, no Santa Etelvina, na Zona Norte de Manaus. Os veículos não estariam circulando devido à falta coletiva dos militares nesta noite.

